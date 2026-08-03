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Nutrición y deportes

Las ventajas, límites y falsos mitos de la creatina, el suplemento deportivo más usado

La creatina es uno de los suplementos más usados en deportes. Conoce sus beneficios, limitaciones, riesgos y mitos según especialistas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La creatina es el suplemento deportivo más popular para mejorar fuerza y rendimiento, con beneficios y limitaciones según especialistas.

La creatina es el suplemento deportivo más popular para mejorar fuerza y rendimiento, con beneficios y limitaciones según especialistas.

La creatina es uno de los suplementos más populares en el mundo de los deportes, utilizada para mejorar fuerza y rendimiento. Aunque también está presente en algunos alimentos, su uso genera dudas sobre eficacia, seguridad y riesgos. Una especialista en endocrinología y nutrición explica qué beneficios aporta, qué limitaciones tiene y qué mitos conviene desterrar.

Qué es la creatina y para qué sirve

Según informa EFE, la creatina es un compuesto natural derivado de aminoácidos, presente principalmente en el músculo esquelético y en alimentos como la carne de vacuno y el pescado. Su capacidad para aumentar la masa muscular magra y mejorar el rendimiento en esfuerzos intensos y de corta duración la convirtió en uno de los suplementos deportivos más consumidos.

“La creatina aumenta el rendimiento deportivo en acciones de elevada intensidad y corta duración”, explica la doctora Gloria Lugo Rodríguez, especialista en Endocrinología y Nutrición y portavoz de la SEEN.

¿Funciona para todos? La evidencia no es igual en todos los perfiles

Aunque su uso es masivo, la creatina no actúa igual en todas las personas.

  • Los mayores beneficios se observan en hombres jóvenes que entrenan con resistencia.
  • No se han visto efectos significativos en mujeres ni en adultos mayores.
  • Hasta un 30 % de los consumidores no experimenta cambios porque sus músculos no logran aumentar las reservas.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda su uso solo en atletas físicamente maduros y bien desarrollados.

No todos los que consumen creatina responden igual; los mayores beneficios se ven en hombres j&oacute;venes que entrenan resistencia.

No todos los que consumen creatina responden igual; los mayores beneficios se ven en hombres jóvenes que entrenan resistencia.

Cómo se toma y qué riesgos existen

Existen dos protocolos:

  • Rápido: dosis altas durante cinco días.
  • Lento: dosis menores durante cuatro semanas.

Ambos se consideran seguros a corto plazo, pero los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos.

Entre los efectos adversos reportados (sin evidencia sólida) se mencionan:

  • Retención de líquidos.
  • Calambres musculares.
  • Molestias gastrointestinales.

Y otros sin respaldo suficiente:

  • Problemas articulares.
  • Problemas renales.

La especialista subraya que su uso debe estar siempre supervisado por un profesional sanitario.

Mitos: la creatina no hace milagros

La doctora Lugo desmonta la idea de que la creatina transforma el cuerpo rápidamente o mejora funciones como la memoria o la salud ósea. “El músculo tiene un límite de almacenamiento. El exceso no se aprovecha, se elimina por la orina y puede sobrecargar los riñones”, advierte.

Además, no reemplaza una alimentación equilibrada ni un entrenamiento bien estructurado.

Qué tipo de creatina elegir: monohidrato, la opción segura

En el mercado existen varias formulaciones: éster etílico, nitrato, fosfato. Sin embargo, las guías recomiendan la creatina monohidrato. Las otras versiones pueden ser más caras, contener impurezas y no aportar beneficios adicionales.

La portavoz de la SEEN concluye que la creatina puede ser útil para mejorar el rendimiento deportivo si se utiliza de forma racional, individualizada y basada en evidencia.

“Los suplementos de creatina son una ayuda ergogénica para proporcionar un mayor rendimiento deportivo con las indicaciones, efectos secundarios y riesgos descritos previamente”, señala.

La creatina es un suplemento eficaz para ciertos perfiles deportivos, pero no es universal ni milagrosa. Su uso debe ser moderado, supervisado y acompañado de una alimentación adecuada y entrenamiento consistente. Conocer sus límites y riesgos es clave para integrarla de forma segura y siempre se debe consultar a un especialista en nutrición deportiva.

FUENTE: EFE Salud

En pocas palabras

  • Creatina: el suplemento deportivo más popular para mejorar fuerza y rendimiento, con beneficios y limitaciones según especialistas.
  • Eficacia variable: no todos responden igual; los mayores beneficios se ven en hombres jóvenes entrenando resistencia.
  • Uso y mitos: se recomienda la creatina monohidrato, supervisada por un profesional, y se desmitifican sus efectos milagrosos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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