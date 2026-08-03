Las ventajas, límites y falsos mitos de la creatina, el suplemento deportivo más usado

¿Funciona para todos? La evidencia no es igual en todos los perfiles

Aunque su uso es masivo, la creatina no actúa igual en todas las personas.

Los mayores beneficios se observan en hombres jóvenes que entrenan con resistencia.

No se han visto efectos significativos en mujeres ni en adultos mayores.

Hasta un 30 % de los consumidores no experimenta cambios porque sus músculos no logran aumentar las reservas.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda su uso solo en atletas físicamente maduros y bien desarrollados.

No todos los que consumen creatina responden igual; los mayores beneficios se ven en hombres jóvenes que entrenan resistencia.

Cómo se toma y qué riesgos existen

Existen dos protocolos:

Rápido: dosis altas durante cinco días.

dosis altas durante cinco días. Lento: dosis menores durante cuatro semanas.

Ambos se consideran seguros a corto plazo, pero los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos.

Entre los efectos adversos reportados (sin evidencia sólida) se mencionan:

Retención de líquidos.

Calambres musculares.

Molestias gastrointestinales.

Y otros sin respaldo suficiente:

Problemas articulares.

Problemas renales.

La especialista subraya que su uso debe estar siempre supervisado por un profesional sanitario.

Mitos: la creatina no hace milagros

La doctora Lugo desmonta la idea de que la creatina transforma el cuerpo rápidamente o mejora funciones como la memoria o la salud ósea. “El músculo tiene un límite de almacenamiento. El exceso no se aprovecha, se elimina por la orina y puede sobrecargar los riñones”, advierte.

Además, no reemplaza una alimentación equilibrada ni un entrenamiento bien estructurado.

Qué tipo de creatina elegir: monohidrato, la opción segura

En el mercado existen varias formulaciones: éster etílico, nitrato, fosfato. Sin embargo, las guías recomiendan la creatina monohidrato. Las otras versiones pueden ser más caras, contener impurezas y no aportar beneficios adicionales.

La portavoz de la SEEN concluye que la creatina puede ser útil para mejorar el rendimiento deportivo si se utiliza de forma racional, individualizada y basada en evidencia.

“Los suplementos de creatina son una ayuda ergogénica para proporcionar un mayor rendimiento deportivo con las indicaciones, efectos secundarios y riesgos descritos previamente”, señala.

La creatina es un suplemento eficaz para ciertos perfiles deportivos, pero no es universal ni milagrosa. Su uso debe ser moderado, supervisado y acompañado de una alimentación adecuada y entrenamiento consistente. Conocer sus límites y riesgos es clave para integrarla de forma segura y siempre se debe consultar a un especialista en nutrición deportiva.