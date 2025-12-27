Científicos descubren que la creatina ayuda al corazón y al cerebro

El análisis de los científicos sobre la seguridad

A pesar de su popularidad, persisten dudas sobre los efectos secundarios. El Dr. Richard Kreider, de la Universidad de Texas A&M, lideró una revisión exhaustiva de cientos de ensayos clínicos para zanjar el debate. Los científicos compararon las tasas de efectos adversos entre usuarios del producto y grupos de placebo, concluyendo que no existen diferencias significativas. El estudio refuta mitos comunes sobre daños renales o calambres; por el contrario, la evidencia indica que la sustancia ayuda al cuerpo a retener fluidos de manera beneficiosa, protegiendo contra la deshidratación y lesiones musculares.

Investigaciones paralelas realizadas en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin de Virginia Tech han ampliado el horizonte de uso, destacando que la creatina es crucial para el funcionamiento del corazón y del cerebro. Estos órganos poseen una demanda energética incesante que requiere combustible constante. En el sistema nervioso, el compuesto influye en los neurotransmisores, específicamente en las vías GABA, lo que ayuda a prevenir la sobreexcitación neuronal y facilita el aprendizaje, la memoria y el control de convulsiones.

El nuevo desafío

El desafío actual para la medicina radica en la entrega efectiva del compuesto al sistema nervioso central. El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, un filtro estricto que bloquea toxinas pero que también puede impedir el paso de moléculas útiles. Pacientes con trastornos por deficiencia pueden tener una masa muscular normal pero sufrir problemas del desarrollo cognitivo debido a la falta de transporte de esta sustancia hacia las neuronas.

Para solucionar este obstáculo, el equipo de investigación está desarrollando métodos que utilizan ultrasonido focalizado. Esta técnica permite abrir temporalmente la barrera hematoencefálica de manera precisa, facilitando que el tratamiento llegue a las áreas específicas que lo necesitan. Este avance cambia la discusión sobre la creatina, moviéndola del ámbito del rendimiento deportivo hacia terapias médicas avanzadas necesarias para la salud neurológica y cardiovascular.