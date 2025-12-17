Los científicos no dan crédito: las primeras plantas atraían insectos al generar calor

Este proceso de generar calor no es un subproducto accidental del metabolismo, sino una estrategia evolutiva refinada. Los experimentos confirmaron que los escarabajos, principales polinizadores de estas especies, poseen antenas equipadas con proteínas sensibles que se activan con las altas temperaturas, permitiéndoles localizar la fuente de alimento y apareamiento incluso en la más absoluta oscuridad.

Adaptación y supervivencia antes de las flores

El descubrimiento sitúa el origen de esta señalización térmica hace aproximadamente 275 millones de años, mucho antes de que las primeras flores decoraran el paisaje terrestre. En aquel periodo, los polinizadores eran mayoritariamente nocturnos y no poseían la visión cromática sofisticada de las abejas o mariposas contemporáneas. Por esta razón, la emisión de calor funcionaba como un faro invisible pero altamente efectivo para la supervivencia de estas plantas.

plantas Antes de ser coloridas, las plantas necesitaban del calor para atraer a los insectos polinizadores.

A través de la comparación de datos genéticos y registros fósiles, se ha determinado que este sistema fue el estándar dominante durante millones de años. Con la posterior evolución de nuevas especies de insectos capaces de percibir una gama más amplia de colores y formas, la flora comenzó la transición hacia las señales visuales llamativas que se conocen hoy. Sin embargo, este mecanismo térmico persiste como un testimonio fascinante de cómo la vida vegetal logró prosperar en un pasado remoto mediante el uso de la radiación infrarroja.