La increíble función de Google que revive fotos antiguas en segundos y gratis con inteligencia artificial

Gemini El grado de precisión de Google realmente impresiona. Una foto antigua queda como nueva. Imagen restaurada por Gemini.

Uno de los desarrollos más recientes de Google es Nano Banana 2, un sistema de generación y edición de imágenes integrado dentro del ecosistema Gemini. La herramienta permite intervenir fotografías existentes sin necesidad de conocimientos técnicos en diseño o retoque profesional.

Cómo funciona la restauración de fotos con Gemini en Google

El sistema utiliza inteligencia artificial para interpretar pedidos escritos por el usuario y aplicar mejoras automáticas sobre las fotografías. De esa manera, se pueden realizar acciones como aumentar la resolución, recuperar colores originales, eliminar manchas o rayas y mejorar iluminación y contraste.

gemini 4 Acceder a Nano Banana es muy sencillo. Al Ingresar a Gemini aparece, abajo, la opción "crear imagen". Allí se carga la foto antigua y con simples instrucciones el resultado es increíble.

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de reconstruir detalles faciales o elementos del fondo afectados por la baja calidad o el desgaste físico de la foto. Esta herramienta resulta especialmente útil en retratos familiares antiguos o fotografías impresas hace varias décadas.

A diferencia de los programas tradicionales de edición, Nano Banana 2 incorpora un sistema de edición conversacional. Esto significa que el usuario no necesita manipular herramientas técnicas, sino que puede pedir modificaciones directamente mediante texto. Por ejemplo, es posible solicitar a la IA que mejore la nitidez, cambie el fondo o genere versiones alternativas manteniendo intactas a las personas principales de la fotografía.

Además de restaurar fotos, la inteligencia artificial también permite reinterpretarlas en distintos estilos visuales, ampliando las posibilidades creativas para reutilizar recuerdos familiares en formatos digitales.

gemini 3 Una foto de 100 años de antigüedad queda nueva en segundos. Gemini.

Nano Banana 2 forma parte del ecosistema Gemini y se integra tanto en aplicaciones móviles como en plataformas creativas y servicios vinculados al buscador de Google. El acceso a estas funciones depende del tipo de cuenta y de las herramientas habilitadas en cada dispositivo.

En tanto, Google incorporó mecanismos para identificar contenido editado mediante inteligencia artificial. Entre ellos aparece SynthID, un sistema de marcas de agua invisibles diseñado para reconocer imágenes generadas o modificadas con IA.