Ni la habitación, ni el baño: dónde ubicar la planta de romero para atraer el dinero a tu casa

En el mundo del Feng Shui, el romero es considerado una de las herramientas más poderosas para canalizar la energía de la abundancia. Sin embargo, no basta con tenerla; el error más común es colocarla en lugares que pueden apagar su energía.
Desde la antigüedad, esta planta ha sido símbolo de protección y regeneración. Su resistencia y aroma vibrante están asociados con la claridad mental y la purificación, siendo una imán para las oportunidades financieras.
Dónde ubicar la planta de romero para atraer dinero en casa
Para el Feng Shui, la cocina es el espacio donde se gesta la fortuna. Es el lugar donde los alimentos, considerados como riqueza primaria, se transforman. Ubicar tu planta de romero aquí crea un puente directo entre la salud y el éxito económico.
Para que el dinero no deje de circular en tu casa, interactúa con tu planta. No la tengas solo como adorno; utiliza sus ramas para cocinar, consúmela en forma de té, etc.
Además, asegúrate de que el drenaje de la maceta sea perfecto. En el mundo energético, el agua estancada representa deudas. Por el contrario, el buen crecimiento del romero simboliza que tu economía está en un buen momento.
El lugar exacto dentro de tu cocina
Para maximizar su efecto, no coloques la planta de romero en cualquier rincón. ´Puedes seguir estas ubicaciones de oror para lograr el efecto deseado.
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Cerca de una ventana: el romero necesita luz solar directa para mantener su energía activa. Una planta marchita simboliza estancamiento financiero.
Lejos del calor extremo: aunque es la cocina, evita ponerla justo al lado de las hornallas o el horno. El calor excesivo puede quemar sus hojas y, simbólicamente, "quemar" tus ahorros.
La coordenada sureste: si tienes una brújula a mano, intenta situarla en la esquina sureste de la cocina, que es el área universal de la prosperidad.