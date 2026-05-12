Ni la habitación, ni el baño: dónde ubicar la planta de romero para atraer el dinero a tu casa

Dónde ubicar la planta de romero para atraer dinero en casa

Para el Feng Shui, la cocina es el espacio donde se gesta la fortuna. Es el lugar donde los alimentos, considerados como riqueza primaria, se transforman. Ubicar tu planta de romero aquí crea un puente directo entre la salud y el éxito económico.

Para que el dinero no deje de circular en tu casa, interactúa con tu planta. No la tengas solo como adorno; utiliza sus ramas para cocinar, consúmela en forma de té, etc.

que significa planta romero cocina de casa 1.jpg La cocina, el lugar ideal para ubicar la planta de romero.

Además, asegúrate de que el drenaje de la maceta sea perfecto. En el mundo energético, el agua estancada representa deudas. Por el contrario, el buen crecimiento del romero simboliza que tu economía está en un buen momento.

El lugar exacto dentro de tu cocina

Para maximizar su efecto, no coloques la planta de romero en cualquier rincón. ´Puedes seguir estas ubicaciones de oror para lograr el efecto deseado.