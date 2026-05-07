Google Maps te ayuda a viajar en el tiempo: reviví cómo era tu casa en el pasado sin moverte

Google sabe de las personas y Google Maps sabe de todo el mundo. No solo obtiene información sobre lo que buscas o los videos que miras; también, analiza el paso del tiempo, la nostalgia, el deterioro, los recuerdos. Por esa razón, gracias a ella es posible revivir momentos en aquella casa de tu infancia y verla.
Lo cierto es que Google utiliza una función llamada Google de Street View cuya herramienta utiliza el GPS, el wifi y las redes móviles para ofrecerle al usuario imágenes panorámicas sobre cierta calle, haciéndolos revivir cualquier momento en un nivel 360° de forma horizontal o 290° verticalmente.
Cuando una persona entra a esta configuración o ubicación con Street View, es posible ver como Google ha ido documentando fotos a lo largo de los años y, dependiendo el lugar, podrás ver los cambios que hubo allí con el paso del tiempo.
Viaja en el tiempo con Google Maps y descubrí cómo se ve tu casa hace algunos años
Google busca que vivas la mejor experiencia y algunas veces se pone nostálgico porque el paso del tiempo en realidad, es para todos y todo. Por eso, te permite viajar en el tiempo y volver a ver aquella casa de tu infancia en donde fuiste feliz o al menos tienes recuerdos.
Primero que nada tenés que entrar a Google Maps desde tu celular o computadora y escribí en el buscador el punto del mapa que quieras ver o la ubicación a la que desees ir. Al hacerlo, si esa ubicación tiene la opción de la imagen Street View te va a aparecer abajo a la izquierda en pequeño.
Al pulsar esta opción Street View para acceder a la vista del punto sobre el que estás, la pantalla se dividirá en dos: la foto y el mapa con las fotos que hay publicadas de la zona. Una vez que estés en ese punto, aprieta la opción de "ver más fechas" que te aparecerá debajo del todo, es decir verás fotos del mismo lugar, pero en años anteriores.
Una vez que aprietes esa opción, te aparecerá una fila con las fechas en las que hay imágenes del mismo lugar en el pasado y puedes navegar en ellas pulsando la fecha que quieras ver. De esta forma podrás ver tu antigua casa o lo dirección que quieras ver gracias al avance de la tecnología.