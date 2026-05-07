Google Maps te ayuda a viajar en el tiempo: reviví cómo era tu casa en el pasado sin moverte

Viaja en el tiempo con Google Maps y descubrí cómo se ve tu casa hace algunos años

Google busca que vivas la mejor experiencia y algunas veces se pone nostálgico porque el paso del tiempo en realidad, es para todos y todo. Por eso, te permite viajar en el tiempo y volver a ver aquella casa de tu infancia en donde fuiste feliz o al menos tienes recuerdos.

Primero que nada tenés que entrar a Google Maps desde tu celular o computadora y escribí en el buscador el punto del mapa que quieras ver o la ubicación a la que desees ir. Al hacerlo, si esa ubicación tiene la opción de la imagen Street View te va a aparecer abajo a la izquierda en pequeño.

google maps en street view Podés recorrer en diferentes años y ver cómo estaba antes. Fuente: 12y2.

Al pulsar esta opción Street View para acceder a la vista del punto sobre el que estás, la pantalla se dividirá en dos: la foto y el mapa con las fotos que hay publicadas de la zona. Una vez que estés en ese punto, aprieta la opción de "ver más fechas" que te aparecerá debajo del todo, es decir verás fotos del mismo lugar, pero en años anteriores.

Una vez que aprietes esa opción, te aparecerá una fila con las fechas en las que hay imágenes del mismo lugar en el pasado y puedes navegar en ellas pulsando la fecha que quieras ver. De esta forma podrás ver tu antigua casa o lo dirección que quieras ver gracias al avance de la tecnología.