Horror en un crucero de Disney: atraparon a 28 tripulantes por explotación y abuso sexual infantil

crucero disney 2 Imagen del crucero Fantasy Disney Cruise Line. Foto: gentileza EFE

Parte de los arrestos ocurrió mientras los barcos permanecían atracados en el puerto, situación que fue observada por pasajeros y trabajadores, generando conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras las detenciones, las autoridades estadounidenses cancelaron inmediatamente las visas de los sospechosos e iniciaron procesos de deportación. Además, continuaban las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y posibles conexiones internacionales vinculadas a delitos sexuales transnacionales.

El crucero de Disney y una red de pedofilia que cayó

Desde Disney Cruise Line aseguraron haber colaborado con las autoridades durante toda la investigación y remarcaron que mantienen una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas.

“Tenemos una política de tolerancia cero frente a este tipo de conducta. Estas personas ya no trabajan para la compañía”, expresó un portavoz de la empresa tras conocerse el caso.

Esposado.jpg 28 personas fueron detenidas en el crucero por explotación sexual infantil. Imagen ilustrativa.

De acuerdo con medios internacionales como el New York Post y The Economic Times, la operación formó parte de una ofensiva coordinada de las autoridades estadounidenses contra la explotación infantil y los delitos sexuales internacionales.

El caso generó fuerte repercusión en la industria de cruceros por la magnitud del operativo y por la participación de trabajadores vinculados a una de las compañías turísticas más reconocidas del mundo.