Teorías conspirativas de Disney que te dejarán pensando

Algunos seguidores de esta película llegaron incluso a relacionar el viaje de Marlin a través del océano con las cinco etapas del duelo: negación, ira, negociación, desesperación y aceptación.

Embed - Finding Nemo (2003) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

PETER PAN

Se cree que el capitán Garfio es el verdadero héroe, y se sugiere que tiene la misión de impedir que Peter secuestre a niños inocentes. La teoría también sugiere que los piratas de Garfio son en realidad niños que Garfio ha salvado de Peter.

FROZEN

El abrigo que usa Kristoff es de piel de reno. Los cosechadores de hielo habrían matado a la madre de Sven y habrían dejado al bebé Sven para que Kristoff lo cuidara, dándole también a Kristoff una piel que ponerse.

ENCANTO

Mirabel tendría el poder de alterar la realidad a su alrededor. Mientras Mirabel se acercaba a la puerta, temía tanto no tener un poder que, con sus recién descubiertos poderes de alteración de la realidad, hizo un mundo en el que ella no tenía ningún poder, y todos a su alrededor estaban atrapados en los papeles que ella había imaginado.

MONSTERS INC. y VALIENTE

Después de que Sullivan deja a Boo en su cama real, ella crece con el recuerdo de sus aventuras a través de las puertas, viajando por distintos mundos con Sullivan y Mike. Decidida a encontrarlos de nuevo, acaba encontrando la forma de viajar a través de las puertas igual que los monstruos, y emprende una aventura para encontrar a su amigo.

Embed - Monsters, Inc. 3D Trailer

De esta manera, MONSTERS INC se relaciona con VALIENTE, ya que en una parte de esta película se puede ver una madera tallada con la figura de Sullivan.