Netflix: la serie de 8 capítulos que es la más escalofriante y aterrradora del año

La crítica internacional no tardó en reaccionar: desde The Guardian la calificaron como “absolutamente aterradora y escalofriante”, mientras que The Hollywood Reporter destacó su mirada reflexiva y su tono sangriento. Así, Algo terrible está a punto de suceder se posiciona como una propuesta imperdible para quienes buscan series y películas intensas en Netflix.

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Algo terrible está a punto de suceder

Esta serie de terror atmosférico retrata a una pareja de novios en la semana previa a su fatídica boda. No es spoiler que las cosas no salen bien: basta con leer el título.

La trama sigue a Rachel (Camila Morrone), una novia a punto de casarse que siente que algo espantoso va a pasar en su boda, y cuanto más se acerca el día, peor es su presentimiento.

algo terrible está a punto de suceder (2)

Reparto de Algo terrible está a punto de suceder, serie de Netflix

Camila Morrone

Adam DiMarco

Jennifer Jason Leigh

Ted Levine

Jeff Wilbusch

Gus Birney

Karla Crome

Sawyer Fraser

Dónde ver la serie Algo terrible está a punto de suceder, según la zona geográfica