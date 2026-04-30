Algo terrible está a punto de suceder se estrenó el 27 de marzo de 2026 en Netflix y rápidamente llamó la atención dentro del catálogo de series y películas por su intensa combinación de drama, misterio, terror y suspenso. Creada por Haley Z Boston, presenta una historia inquietante que mantiene al espectador en constante tensión a lo largo de sus 8 capítulos.
Netflix: la serie de 8 capítulos que es la más escalofriante y aterrradora del año
Este drama de Netflix mezcla terror y misterio en una historia atrapante dentro de las series y películas más inquietantes del momento
La trama construye un clima oscuro y perturbador, donde lo emocional y lo terrorífico se entrelazan con giros inesperados. Con una narrativa que juega con la incertidumbre y las relaciones humanas, la serie propone una experiencia atrapante que explora el miedo desde múltiples dimensiones, consolidándose como una de las apuestas más impactantes en Netflix dentro del universo de series y películas.
La crítica internacional no tardó en reaccionar: desde The Guardian la calificaron como “absolutamente aterradora y escalofriante”, mientras que The Hollywood Reporter destacó su mirada reflexiva y su tono sangriento. Así, Algo terrible está a punto de suceder se posiciona como una propuesta imperdible para quienes buscan series y películas intensas en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Algo terrible está a punto de suceder
Esta serie de terror atmosférico retrata a una pareja de novios en la semana previa a su fatídica boda. No es spoiler que las cosas no salen bien: basta con leer el título.
La trama sigue a Rachel (Camila Morrone), una novia a punto de casarse que siente que algo espantoso va a pasar en su boda, y cuanto más se acerca el día, peor es su presentimiento.
Reparto de Algo terrible está a punto de suceder, serie de Netflix
- Camila Morrone
- Adam DiMarco
- Jennifer Jason Leigh
- Ted Levine
- Jeff Wilbusch
- Gus Birney
- Karla Crome
- Sawyer Fraser
Dónde ver la serie Algo terrible está a punto de suceder, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Algo terrible está a punto de suceder se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Algo terrible está a punto de suceder se puede ver en Netflix.
- España: la serie Algo terrible está a punto de suceder se puede ver en Netflix.