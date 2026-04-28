La plataforma de Netflix suma nuevas producciones diariamente para ofrecer a sus suscriptores un amplio y variado catálogo de series y películas. El 24 de abril, el gigante de la N roja sumó un drama de suspenso protagonizado por Sophie Turner que ya da que hablar.
La película que recién estrena en Netflix, está cargada de suspenso y solo dura 1 hora y 30 minutos
Sophie Turner es la protagonista de un drama de suspenso que acaba de llegar a Netflix y ya arrasa entre las mejores seri8es y películas
Estamos hablando de la película Cuestión de confianza, que por su nombre en inglés se la puede encontrar como Trust. Se trata de una produccion estadounidense de 2025 que tiene una duración de apenas 1 hora y 30 minutos en los que se desarrollan escenas de suspenso insostenible.
La película, estrenada originalmente en 2025, fue dirigida por Carison Young y guionada por Gigi Levangie. Se trata de una propuesta ideal para ver en Netflix por su trama cargada de intriga y suspenso.
Netflix: de qué trata la película Cuestión de confianza
La sinópsis oficial sobre la película Cuestión de confianza versa: "Cuando un hacker filtra fotos íntimas de una famosa actriz, ella decide ocultarse en una cabaña remota…, pero unos intrusos convierten su refugio en una lucha por sobrevivir".
La película de Netflix comienza cuando, tras un escándalo, una estrella de Hollywood se retira a una remota cabaña, pero no está sola. Traicionada por el hombre en quien más confiaba, se ve atrapada en un brutal juego de supervivencia. Puede esconderse, pero no puede huir.
Netflix: tráiler de la película Cuestión de confianza
Reparto de la película Cuestión de confianza
- Sophie Turner como Lauren
- Rhys Coiro como Darren
- Billy Campbell como Peter
- Renata Vaca como Grace
Dónde ver la película Cuestión de confianza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cuestión de confianza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cuestión de confianza se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Cuestión de confianza se puede ver en Movistar Plus.