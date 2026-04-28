La película que recién estrena en Netflix, está cargada de suspenso y solo dura 1 hora y 30 minutos

Estamos hablando de la película Cuestión de confianza, que por su nombre en inglés se la puede encontrar como Trust. Se trata de una produccion estadounidense de 2025 que tiene una duración de apenas 1 hora y 30 minutos en los que se desarrollan escenas de suspenso insostenible.

La película, estrenada originalmente en 2025, fue dirigida por Carison Young y guionada por Gigi Levangie. Se trata de una propuesta ideal para ver en Netflix por su trama cargada de intriga y suspenso.