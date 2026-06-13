La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un extenso y variado catálogo de producciones españolas, muchas de ellas recién estrenadas en streaming. Tal es el caso de Perdiendo el juicio, un drama protagonizado por Elena Rivera y Manuel Baqueiro que recién llega y ya es furor.
La serie de Netflix de 10 capítulos ideal para maratonear el fin de semana polar
Elena Rivera es la protagonista de esta serie dramática de 10 capítulos que promete robarse todas las miradas en Netflix
Dirigida por Pablo Guerrero, María Togores, Jaime Olías, la serie Perdiendo el juicio se posiciona como una de las apuestas más fuertes de la plataforma de Netflix. Recientemente estrenada, en junio de 2026, ya es una de las producciones más prometedoras del catálogo con solo 10 capítulos cortos y mucha tela para cortar. ¿De qué va?
Netflix: de qué trata la serie Perdiendo el juicio
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Perdiendo el juicio versa: "Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en un pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca".
La trama de la serie disponible en Netflix sigue a Amanda (Elena Rivera), una prestigiosa abogada que sufre un grave brote de su TOC durante un juicio crucial. A partir de ese momento su carrera comienza a desmoronarse, y se ve obligada a aceptar un trabajo en un despacho decadente y alejado de sus expectativas.
Netflix: tráiler de la serie Perdiendo el juicio
Reparto de Perdiendo el juicio, serie de Netflix
- Elena Rivera como Amanda Torres
- Manuel Baqueiro como Gabriel
- Miquel Fernández como César
- Lucía Caraballo como Barbie
- Daniel Ibáñez como Bosco
- Alfonso Lara como Rafa
- Carol Rovira como Daniela Torres
- Dafne Fernández como Sara
Dónde ver la serie Perdiendo el juicio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Perdiendo el juicio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Perdiendo el juicio no está disponible en Netflix.
- España: la serie Perdiendo el juicio no está disponible en Netflix.