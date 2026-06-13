La serie de Netflix de 10 capítulos ideal para maratonear el fin de semana polar

Dirigida por Pablo Guerrero, María Togores, Jaime Olías, la serie Perdiendo el juicio se posiciona como una de las apuestas más fuertes de la plataforma de Netflix. Recientemente estrenada, en junio de 2026, ya es una de las producciones más prometedoras del catálogo con solo 10 capítulos cortos y mucha tela para cortar. ¿De qué va?

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Netflix: de qué trata la serie Perdiendo el juicio

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Perdiendo el juicio versa: "Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en un pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca".