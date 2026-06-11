Netflix acaba de estrenar 10 capítulos de la serie más dulce que promete ser el éxito del año

Dulces magnolias cuenta, a partir de este jueves 11 de junio de 2026, con 5 temporadas de 10 capítulos cada una. Creada por Sheryl J. Anderson, ha sido aclamada por la crítica especializada y por los suscriptores de Netflix.

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Netflix: de qué trata la serie Dulces magnolias

La serie Dulces Magnolias cuenta la historia de Maddie, Helen y Dana Sue, tres amigas que viven en el pequeño pueblo de Serenity en Carolina del Sur y llevan juntas toda la vida. En su adultez, se apoyan para sobrellevar las complicaciones del romance, de su carrera profesional y de formar una familia.