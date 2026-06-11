La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar la última temporada de uno de sus dramas más queridos y perfectos para desconectarse de la rutina. Se trata de Dulces magnolias, cuya trama sigue la vida de tres amigas que se apoyan para sobrellevar las complicaciones del romance, de su carrera y de su vida familiar.
Netflix acaba de estrenar 10 capítulos de la serie más dulce que promete ser el éxito del año
Es una serie casi terapéutica que acaba de estrenar su última temporada en Netflix y va derecho a convertirse en un éxito mundial
Dulces magnolias cuenta, a partir de este jueves 11 de junio de 2026, con 5 temporadas de 10 capítulos cada una. Creada por Sheryl J. Anderson, ha sido aclamada por la crítica especializada y por los suscriptores de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Dulces magnolias
La serie Dulces Magnolias cuenta la historia de Maddie, Helen y Dana Sue, tres amigas que viven en el pequeño pueblo de Serenity en Carolina del Sur y llevan juntas toda la vida. En su adultez, se apoyan para sobrellevar las complicaciones del romance, de su carrera profesional y de formar una familia.
En la temporada 4, Maddie, Helen y Dana Sue, las amigas que se apoyan mutuamente desde hace años, se enfrentan a viejos enemigos y grandes pérdidas.
La temporada 5 de Dulces magnolias da un giro emocionante ya que Maddie, Dana Sue y Helen dejan atrás el pueblo de Serenity y se mudan temporalmente a Nueva York.
Dulces Magnolias presenta una trama llena de amor, infidelidad y amistad. Es un drama tan dulce como la miel que te hará maratonear por horas en el sofá y replantearte todas tus relaciones.
Netflix: tráiler de Dulces magnolias, temporada 5
Reparto de Dulces Magnolias, serie de Netflix
- JoAnna Garcia Swisher
- Brooke Elliott
- Heather Headley
- Chris Klein
- Justin Bruening
- Logan Allen
- Anneliese Judge
- Carson Rowland
- Jamie Lynn Spears
- Dion Johnstone
- Chris Medlin
- Brandon Quinn
Dónde ver la serie Dulces Magnolias, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dulces Magnolias se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dulces Magnolias (Sweet Magnolias), se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dulces Magnolias se puede ver en Netflix.