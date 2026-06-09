Netflix: recién estrena, está entre las 3 películas más vistas y es un drama argentino que te dejará pensando

risa y la cabina del viento

Risa y la cabina del viento fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos. "Se trata de un relato bellamente filmado y modesto en escala que combina algo así como realismo patagónico con cuento fantástico de tono algo infantil", declaró Diego Lerer de Micropsia Cine.

Netflix: de qué trata la película Risa y la cabina del viento

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Risa y la cabina del viento versa: "Diego Peretti y Cazzu protagonizan este drama sobre una chica que anhela hablar con su papá una última vez a través de una cabina de teléfono rota".

Luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa (Elena Romero), una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos.

Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez.

Netflix: tráiler de Risa y la cabina del viento

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Reparto de Risa y la cabina del viento, película de Netflix

Elena Romero

Diego Peretti

Cazzu

Joaquín Furriel

Antonio Garzón

Manuel da Silva

Dónde ver la película Risa y la cabina del viento, según la zona geográfica