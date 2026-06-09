La plataforma de Netflix incorporó en junio nuevas series y películas para ofrecer a sus suscriptores y una de ellas es argentina. Se trata de Risa y la cabina del viento, una producción profundamente conmovedora y emotiva protagonizada por Diego Peretti, Cazzu y Joaquín Furriel.
Netflix: recién estrena, está entre las 3 películas más vistas y es un drama argentino que te dejará pensando
Diego Peretti brilla en Netflix con un estreno que está en el puesto Nº 3 de las películas más vistas de streaming
Risa y la cabina de viento está entre las 3 películas más vistas de Netflix y, antes de estrenarse en la plataforma, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director para Juan Cabral.
Dura solo 1 hora y 36 minutos y lo tiene todo. "A Cazzu, a Diego Peretti, a Babasónicos y fantasía para ser una película poética. Es un filme con un vuelo poético se diría que poco común, inusitado en el más reciente cine argentino", sentenció el crítico Pablo O Scholz de Diario Clarín.
Risa y la cabina del viento fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos. "Se trata de un relato bellamente filmado y modesto en escala que combina algo así como realismo patagónico con cuento fantástico de tono algo infantil", declaró Diego Lerer de Micropsia Cine.
Netflix: de qué trata la película Risa y la cabina del viento
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Risa y la cabina del viento versa: "Diego Peretti y Cazzu protagonizan este drama sobre una chica que anhela hablar con su papá una última vez a través de una cabina de teléfono rota".
Luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa (Elena Romero), una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos.
Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez.
Netflix: tráiler de Risa y la cabina del viento
Reparto de Risa y la cabina del viento, película de Netflix
- Elena Romero
- Diego Peretti
- Cazzu
- Joaquín Furriel
- Antonio Garzón
- Manuel da Silva
Dónde ver la película Risa y la cabina del viento, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Risa y la cabina del viento se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Risa y la cabina del viento se puede ver en Netflix.
- España: la película Risa y la cabina del viento se puede ver en Netflix.