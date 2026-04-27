En estos tiempos donde a muchas personas les gusta saber o creer en sus vidas pasadas, una serie coreana de Netflix arrasa teniendo en cuenta esta temática.
La serie coreana que arrasa en Netflix y que habla sobre vidas pasadas
Una de las grandes sensaciones en Netflix son las series coreanas y en este caso se trata de una producción de solo 16 capítulos
La serie tiene solamente 16 capítulos y aborda el caso de una joven que recuerda sus vidas anteriores, especialmente la última que tuvo y por ello no logra dejar de tener contacto con aquellos que fueron su familia y sus amigos, provocando así grandes riesgos para estos.
Esta serie de Netflix se llama "Nos vemos en mi 19.ª vida" y se estrenó en el 2023 en Corea del Sur. Se encuentra disponible en Netflix, siendo considerada apta para mayores de 15 años.
De qué se trata la serie coreana de Netflix
El argumento de esta serie de Netflix tiene como eje principal a Ban Ji-eum. Ella es una joven que puede recordar todas sus vidas pasadas a lo largo de casi mil años. En su vida número dieciocho conoce a un niño, pero muere tras un accidente y poco después renace con su vida número diecinueve.
Sin embargo, esta vida es diferente para ella, ya que quiere reencontrarse con ese niño, que ya es adulto, pero también con las que fueron su madre y su hermana, ignorando que al hacer eso, los puede poner en serios peligros, llevándola a tomar una difícil decisión.
Reparto de la serie Nos vemos en mi 19.ª vida
- Shin Hye-sun como Ban Ji-eum
- Park So-yi como Ji-eum de niña
- Ahn Bo-hyun como Moon Seo-ha
- Jung Hyun-joon como Seo-ha de niño
- Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won
- Ki So-yoo como Cho-won de niña
- Ahn Dong-koo como Ha Do-yoon
Otras series coreanas para ver en Netflix
Si sos amante de las series coreanas, en Netflix hay varias opciones para poder ver, entre las que figuran:
- Alice in Borderland
- Woo, una abogada extraordinaria
- Mi Nombre
- La buena mala madre