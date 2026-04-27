La serie coreana que arrasa en Netflix y que habla sobre vidas pasadas

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De qué se trata la serie coreana de Netflix

El argumento de esta serie de Netflix tiene como eje principal a Ban Ji-eum. Ella es una joven que puede recordar todas sus vidas pasadas a lo largo de casi mil años. En su vida número dieciocho conoce a un niño, pero muere tras un accidente y poco después renace con su vida número diecinueve.

Sin embargo, esta vida es diferente para ella, ya que quiere reencontrarse con ese niño, que ya es adulto, pero también con las que fueron su madre y su hermana, ignorando que al hacer eso, los puede poner en serios peligros, llevándola a tomar una difícil decisión.

nos vemos en mi 19 vida

Reparto de la serie Nos vemos en mi 19.ª vida

Shin Hye-sun como Ban Ji-eum

Park So-yi como Ji-eum de niña

Ahn Bo-hyun como Moon Seo-ha

Jung Hyun-joon como Seo-ha de niño

Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won

Ki So-yoo como Cho-won de niña

Ahn Dong-koo como Ha Do-yoon

Embed - NOS VEMOS EN MI 19.ª VIDA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Otras series coreanas para ver en Netflix

Si sos amante de las series coreanas, en Netflix hay varias opciones para poder ver, entre las que figuran: