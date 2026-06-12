Netflix tiene una de las mejores series del siglo XXI: ganó 2 Globos de Oro y es adictiva

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La crítica fue contundente: "Animarás, gritarás y quizá derrames alguna lágrima, pero desde luego no te aburrirás" (Zofia Wijaszka de Dread Central). Lauren Thoman de The Wrap dijo que "para los espectadores hambrientos de justa indignación, ofrece un auténtico festín".

Netflix: de qué trata la serie El cuento de la criada

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El cuento de la criada versa: "Cuando un régimen totalitario que obliga a las mujeres a parir toma el control de los Estados Unidos, una madre desafía al sistema para encontrar a su hija y escapar".

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La serie narra una distopía ultra conservadora, donde la fertilidad se convierte en moneda de poder. Offred, ahora reducida a ser una "criada" para concebir hijos para las élites, lucha por mantener su humanidad en un sistema diseñado para quebrarla.

Reparto de El cuento de la criada, serie de Netflix

Elisabeth Moss como June Osborne / Offred / Ofjoseph

Yvonne Strahovski como Serena Joy Waterford

Ann Dowd como Aunt Lydia Clements

Max Minghella como Nick Blaine

Samira Wiley como Moira Strand

O-T Fagbenle como Luke Bankole

Madeline Brewer como Janine Lindo

Amanda Brugel como Rita Blue

Joseph Fiennes como Fred Waterford

Embed - El cuento de la criada (Tráiler en Español)

Dónde ver la serie El cuento de la criada, según la zona geográfica