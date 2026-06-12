El miércoles 10 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más esperadas del año. Se trata de Los colores del mal: Negro, un filme polaco lleno de drama, intriga y suspenso.
Recién llegado a Netflix, este thriller policial polaco de 2 horas se convirtió en un fenómeno mundial
La nueva producción polaca de Netflix se posicionó rápidamente como la número uno en el ranking mundial de la plataforma
A pocas horas de su estreno en Netflix, Los colores del mal: Negro alcanzó el Top Nº 1 en el ranking mundial de las películas más vistas de la plataforma. La producción, dirigida por Adrian Panek, tiene una duración de apenas 1 hora y 50 minutos.
Netflix: de qué trata la película Los colores del mal negro
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los colores del mal negro versa: "Dos niñis perdidos, un pueblo lleno de secretos y un fiscal resuelto a desvelar la verdad. Este electrizante drama está basado en el libro de Malgorzata Oliwia Sobczak".
La trama de la película comienza cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, y un físcal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vinculos inesperados con un antiguo caso.
Netflix: tráiler de la película Los colores del mal: Negro
Reparto de Los colores del mal: Negro, película de Netflix
- Jakub Giersza como Leopold Bilski
- Marianna Zydek como Julia Sarman
- Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz
- Beata cibakówna como Fabiola Burchardt
- Adam Bobik como Patryk Deczer
- Robert Gonera como Commander Adamczyk
- Piotr urawski como Arek Filipiak
- Jan Saasiski como Prosecutor
Dónde ver la película Los colores del mal: Negro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
- España: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.