Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Recién llegado a Netflix, este thriller policial polaco de 2 horas se convirtió en un fenómeno mundial

La nueva producción polaca de Netflix se posicionó rápidamente como la número uno en el ranking mundial de la plataforma

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un thriller policiaco polaco que acaba de estrenar en Netflix.

Es un thriller policiaco polaco que acaba de estrenar en Netflix.

El miércoles 10 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más esperadas del año. Se trata de Los colores del mal: Negro, un filme polaco lleno de drama, intriga y suspenso.

A pocas horas de su estreno en Netflix, Los colores del mal: Negro alcanzó el Top Nº 1 en el ranking mundial de las películas más vistas de la plataforma. La producción, dirigida por Adrian Panek, tiene una duración de apenas 1 hora y 50 minutos.

los colores del mal negro

Netflix: de qué trata la película Los colores del mal negro

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los colores del mal negro versa: "Dos niñis perdidos, un pueblo lleno de secretos y un fiscal resuelto a desvelar la verdad. Este electrizante drama está basado en el libro de Malgorzata Oliwia Sobczak".

La trama de la película comienza cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, y un físcal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vinculos inesperados con un antiguo caso.

Netflix: tráiler de la película Los colores del mal: Negro

Embed - Los colores del mal negro | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 10/06/2026

Reparto de Los colores del mal: Negro, película de Netflix

  • Jakub Giersza como Leopold Bilski
  • Marianna Zydek como Julia Sarman
  • Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz
  • Beata cibakówna como Fabiola Burchardt
  • Adam Bobik como Patryk Deczer
  • Robert Gonera como Commander Adamczyk
  • Piotr urawski como Arek Filipiak
  • Jan Saasiski como Prosecutor
los colores del mal negro (2)

Dónde ver la película Los colores del mal: Negro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los colores del mal: Negro se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar