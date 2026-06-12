Recién llegado a Netflix, este thriller policial polaco de 2 horas se convirtió en un fenómeno mundial

A pocas horas de su estreno en Netflix, Los colores del mal: Negro alcanzó el Top Nº 1 en el ranking mundial de las películas más vistas de la plataforma. La producción, dirigida por Adrian Panek, tiene una duración de apenas 1 hora y 50 minutos.

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Netflix: de qué trata la película Los colores del mal negro

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los colores del mal negro versa: "Dos niñis perdidos, un pueblo lleno de secretos y un fiscal resuelto a desvelar la verdad. Este electrizante drama está basado en el libro de Malgorzata Oliwia Sobczak".