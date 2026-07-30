Está en Netflix, dura solo 6 capítulos y está basada en una historia real: te dejará tieso hasta el final

La serie, de 6 capítulos, combina el suspenso policial con el impacto humano de la tragedia, ofreciendo una mirada profunda sobre las consecuencias del atentado y la búsqueda de justicia. Creada por Jonathan Lee y dirigida por Michael Jeillor, la producción británica apuesta por un relato emotivo y fiel a los acontecimientos que inspiraron la historia.

Con un elenco destacado y una reconstrucción minuciosa de los hechos, Bomba en el Pan Am 103 se posiciona como una de las propuestas más esperadas entre las series y películas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas criminales inspirados en hechos reales.