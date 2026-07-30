Entre los estrenos de series y películas de Netflix, Bomba en el Pan Am 103 llega con una historia basada en hechos reales que reconstruye uno de los atentados aéreos más impactantes de la historia. Con una trama cargada de tensión, drama e investigación, la producción muestra el trabajo conjunto entre la policía escocesa y el FBI para encontrar a los responsables del ataque ocurrido en 1988.
Está en Netflix, dura solo 6 capítulos y está basada en una historia real: te dejará tieso hasta el final
Es una serie basada en hechos reales que acaba de estrenar en Netflix y promete estallar de visualizaciones en la plataforma
La serie, de 6 capítulos, combina el suspenso policial con el impacto humano de la tragedia, ofreciendo una mirada profunda sobre las consecuencias del atentado y la búsqueda de justicia. Creada por Jonathan Lee y dirigida por Michael Jeillor, la producción británica apuesta por un relato emotivo y fiel a los acontecimientos que inspiraron la historia.
Con un elenco destacado y una reconstrucción minuciosa de los hechos, Bomba en el Pan Am 103 se posiciona como una de las propuestas más esperadas entre las series y películas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas criminales inspirados en hechos reales.
Netflix: de qué trata la serie Bomba en el Pan Am 103
El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la pequeña localidad escocesa de Lockerbie y acabó con la vida de 270 personas. El suceso desencadenó la mayor investigación por asesinato en la historia de la policía escocesa: la del atentado terrorista más letal perpetrado en suelo británico.
Esta historia, basada en el testimonio de los que estuvieron allí, es el verdadero relato de la colaboración entre las autoridades escocesas y los cuerpos de seguridad de EE. UU., y de la lucha de las familias por la justicia.
Netflix: tráiler de la serie Bomba en el Pan Am 103
Reparto de Bomba en el Pan Am 103, serie de Netflix
- Connor Swindells como Ed McCusker
- Patrick J. Adams como Dick Marquise
- Tony Curran como Harry Bell
- Eddie Marsan como Tom Thurman
- Phyllis Logan como Moira Shearer
- Lauren Lyle como June McCusker
- Merritt Wever como Kathryn Turman
Dónde ver la serie Bomba en el Pan Am 103, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La serie "Bomba en el Pan Am 103" narra un atentado aéreo de 1988.
- Trama e investigación: La producción reconstruye el trabajo policial y judicial tras la explosión del vuelo 103 de Pan Am.
- Disponibilidad: La miniserie británica de 6 capítulos se puede ver en Netflix en Latinoamérica, EE.UU. y España.