Fue la casa de Nicolino Locche, después Protección de Testigos y ahora irá a remate

El inmueble en el que vivió Nicolino Locche está ubicado en Coronel Plaza 572 de Ciudad.

Mantenerlo cerrado solo genera gastos, sostienen desde el Gobierno. Por eso enviaron un proyecto de ley para autorizar su venta mediante subasta pública y destinar lo recaudado al Fondo Di.Ge.Bi.R.E., creado para la gestión y el mantenimiento de bienes estatales.

El Senado ya le dio despacho favorable en comisión y ahora la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en el recinto.

La casa de Nicolino Locche, a subasta pública

El inmueble entró en el patrimonio de Mendoza en 1980 como premio vacante de una rifa organizada por el Centro de Protección Recíproca de Choferes de Mendoza.

Fue la vivienda de Nicolino Locche, el campeón mundial que marcó una época en el boxeo argentino y también funcionó allí el Programa de Protección de Testigos. En algún momento se evaluó destinarlo al Ministerio de Cultura para el funcionamiento del área de Producciones Culturales, aunque esa iniciativa no prosperó porque el reglamento de copropiedad del edificio no lo permitía.

Su último uso fue en 2016. Desde entonces permanece vacío y, según sostiene el Gobierno, solo genera gastos de conservación y mantenimiento.

En ese contexto, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para autorizar su venta mediante subasta pública. La iniciativa ya obtuvo despacho favorable en un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto del Senado, por lo que quedó habilitada para ser tratada en el recinto.

El Senado dio despacho favorable al proyecto que autoriza la subasta de un departamento en el que vivió Nicolino Locche.

El texto establece que el dinero que se obtenga del remate será destinado a un fondo creado por la Ley de Presupuesto 2026 para financiar la gestión del patrimonio inmobiliario provincial, obras de mantenimiento y la adquisición de bienes de capital.

Nicolino Locche, El Intocable que pasó sus últimos años con perfil bajo en Mendoza

Nicolino Locche fue un símbolo de Mendoza, un boxeador distinto, capaz de convertir la defensa en un arte. Por su capacidad única para esquivar golpes sin perder la sonrisa, se ganó el apodo de El Intocable.

El 12 de diciembre de 1968 llegó a la cima cuando derrotó en Tokio al japonés Paul Fuji y conquistó el título mundial superligero. Aquel mendocino que había nacido en Tunuyán se transformó en una leyenda.

Los últimos años de Nicolino Locche estuvieron atravesados por problemas económicos y un marcado deterioro en su salud, en gran parte vinculado a su histórico consumo de cigarrillos.

En su Mendoza natal murió a los 66 años, el 7 de septiembre de 2005, con bajo perfil y alejado de los flashes.

Una década después de su muerte, a unas cuadras del Parque Central, la Ciudad de Mendoza inauguró el Paseo Nicolino Locche para mantener viva la memoria del campeón mundial y reconocer a una de las figuras deportivas más queridas de la provincia.