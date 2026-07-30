Fue la casa de Nicolino Locche, el boxeador más grande que dio Mendoza. Sus paredes guardan viejas historias y también secretos. Por sus habitaciones pasaron los testigos de las causas más complejas y peligrosas de la Justicia provincial, esos que necesitaban protección del Estado para resguardar su identidad.
Fue la casa de Nicolino Locche, después Protección de Testigos y ahora irá a remate
Está en calle Coronel Plaza de Ciudad y es propiedad de Mendoza desde 1980. Desde 2016 permanece desocupado y ahora el Gobierno busca subastarlo
Hace más de 20 años que la Provincia intenta desprenderse de ese departamento, pero no logra venderlo. Ahora busca que la Legislatura autorice su remate.
El inmueble está ubicado en Coronel Plaza 572 de Ciudad, pegadito a la sede del gremio de los docentes. Pertenece al Estado provincial desde 1980 y permanece desocupado desde 2016, cuando dejó de funcionar allí el Programa de Protección de Testigos.
Mantenerlo cerrado solo genera gastos, sostienen desde el Gobierno. Por eso enviaron un proyecto de ley para autorizar su venta mediante subasta pública y destinar lo recaudado al Fondo Di.Ge.Bi.R.E., creado para la gestión y el mantenimiento de bienes estatales.
El Senado ya le dio despacho favorable en comisión y ahora la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en el recinto.
La casa de Nicolino Locche, a subasta pública
El inmueble entró en el patrimonio de Mendoza en 1980 como premio vacante de una rifa organizada por el Centro de Protección Recíproca de Choferes de Mendoza.
Fue la vivienda de Nicolino Locche, el campeón mundial que marcó una época en el boxeo argentino y también funcionó allí el Programa de Protección de Testigos. En algún momento se evaluó destinarlo al Ministerio de Cultura para el funcionamiento del área de Producciones Culturales, aunque esa iniciativa no prosperó porque el reglamento de copropiedad del edificio no lo permitía.
Su último uso fue en 2016. Desde entonces permanece vacío y, según sostiene el Gobierno, solo genera gastos de conservación y mantenimiento.
En ese contexto, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para autorizar su venta mediante subasta pública. La iniciativa ya obtuvo despacho favorable en un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto del Senado, por lo que quedó habilitada para ser tratada en el recinto.
El texto establece que el dinero que se obtenga del remate será destinado a un fondo creado por la Ley de Presupuesto 2026 para financiar la gestión del patrimonio inmobiliario provincial, obras de mantenimiento y la adquisición de bienes de capital.
Nicolino Locche, El Intocable que pasó sus últimos años con perfil bajo en Mendoza
Nicolino Locche fue un símbolo de Mendoza, un boxeador distinto, capaz de convertir la defensa en un arte. Por su capacidad única para esquivar golpes sin perder la sonrisa, se ganó el apodo de El Intocable.
El 12 de diciembre de 1968 llegó a la cima cuando derrotó en Tokio al japonés Paul Fuji y conquistó el título mundial superligero. Aquel mendocino que había nacido en Tunuyán se transformó en una leyenda.
Los últimos años de Nicolino Locche estuvieron atravesados por problemas económicos y un marcado deterioro en su salud, en gran parte vinculado a su histórico consumo de cigarrillos.
En su Mendoza natal murió a los 66 años, el 7 de septiembre de 2005, con bajo perfil y alejado de los flashes.
Una década después de su muerte, a unas cuadras del Parque Central, la Ciudad de Mendoza inauguró el Paseo Nicolino Locche para mantener viva la memoria del campeón mundial y reconocer a una de las figuras deportivas más queridas de la provincia.
En pocas palabras
- Casa histórica: el inmueble, que fue hogar del boxeador Nicolino Locche y luego sede del Programa de Protección de Testigos, será subastado.
- Ubicación y estado: ubicado en Coronel Plaza 572 de Ciudad, el departamento provincial está desocupado desde 2016 y solo genera gastos.
- Proceso legislativo: el Gobierno de Mendoza envió un proyecto a la Legislatura para autorizar su venta mediante subasta pública, con destino de fondos a mantenimiento de bienes estatales.