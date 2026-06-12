El agenciero acusado de múltiples estafas devolvió la mitad del dinero y el caso se encamina al cierre

Estafa agencia de viaje adriel gimenes.jpg La agencia de viajes acusada de las múltiples estafas.

Se trata de un primer pago de 10.000 dólares, que ya están depositados en una cuenta bancaria, y el abono de 48 cuotas consecutivas de 1.000 dólares. Para concretar el juicio abreviado restan los trámites para fijar una propiedad de sus padres como la garantía de que cumplirá con la devolución del dinero, que será del 50% del total que se embaucó en las 23 estafas que le endilgan.

Estafador serial

Las personas que realizaron las denuncias relataron un modus operandi similar de las estafas. Entraron en contacto con Adriel Gimenes, quien era el representante de la agencia One Place o Shalem Tour.

Desde diciembre de 2021 hasta fines de 2023, le pagaron distintas sumas de dinero en efectivo para señar un viaje de vacaciones que finalmente se terminó frustrando.

Entre los denunciantes por las estafas hay desde personas que abonaron un viaje a Punta Cana, Cuba o San Andrés para 5 personas hasta otros que iban a vacacionar una semana en Mar del Plata. Algunos no pudieron ni siquiera subirse al avión, mientras que otros se desayunaron con que no tenían pasaje de vuelta contratado cuando ya estaban en el destino.