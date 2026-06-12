Desde aquel septiembre de 2024 en que fue detenido e imputado por múltiples estafas, la situación procesal de Esteban Adriel Gimenes (33) ha mejorado considerablemente. Logró salir de la cárcel y ahora fue sobreseído en 2 de las causas, gracias a que ha llegado a acuerdos con las víctimas.
El agenciero acusado de múltiples estafas devolvió la mitad del dinero y el caso se encamina al cierre
Adriel Giménes (33), dueño de la agencia de viajes One Place Travel, fue sobreseído en 2 de las causas de estafa y podría recibir una pena menor por las restantes
Este viernes se realizó una audiencia donde el dueño de la agencia de viajes One Place Travel fue sobreseído en dos expedientes que tenía en su contra. Según comentaron fuentes judiciales, esto se debe a que devolvió el dinero a las víctimas por sumas de $200.000 y 250 dólares, respectivamente.
De esta forma, el imputado por múltiples estafas se encamina a un juicio abreviado donde será condenado a una pena menor que le permita sostener la libertad. Para ello, antes debe cumplir con un pacto que realizó con el fiscal de la causa, Hernán Ríos, y las víctimas.
Se trata de un primer pago de 10.000 dólares, que ya están depositados en una cuenta bancaria, y el abono de 48 cuotas consecutivas de 1.000 dólares. Para concretar el juicio abreviado restan los trámites para fijar una propiedad de sus padres como la garantía de que cumplirá con la devolución del dinero, que será del 50% del total que se embaucó en las 23 estafas que le endilgan.
Estafador serial
Las personas que realizaron las denuncias relataron un modus operandi similar de las estafas. Entraron en contacto con Adriel Gimenes, quien era el representante de la agencia One Place o Shalem Tour.
Desde diciembre de 2021 hasta fines de 2023, le pagaron distintas sumas de dinero en efectivo para señar un viaje de vacaciones que finalmente se terminó frustrando.
Entre los denunciantes por las estafas hay desde personas que abonaron un viaje a Punta Cana, Cuba o San Andrés para 5 personas hasta otros que iban a vacacionar una semana en Mar del Plata. Algunos no pudieron ni siquiera subirse al avión, mientras que otros se desayunaron con que no tenían pasaje de vuelta contratado cuando ya estaban en el destino.