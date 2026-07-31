Le ofrecieron ampliar el límite de la tarjeta, pero era una estafa y perdió 4 millones

Una estafa sofisticada

Todo comenzó cuando ella quiso aumentar el límite de compras en su tarjeta de crédito y llamó varias veces al servicio de atención al cliente, pero no pudo hablar con ningún operador.

No transcurrió mucho tiempo antes de que la llamaran a ella. Por otro lado, un hombre se presentó como "Isaac Alejandro Rivera" y dijo ser asesor del banco. Con tono muy seguro y utilizando términos bancarios le prometió resolver el trámite en el acto.