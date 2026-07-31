Le ofrecieron ampliar el límite de la tarjeta, pero era una estafa y perdió 4 millones

Una mujer de 50 años de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero fue víctima de una estafa telefónica y perdió más de 4 millones y medio de pesos por parte de un supuesto empleado bancario.
Una estafa sofisticada
Todo comenzó cuando ella quiso aumentar el límite de compras en su tarjeta de crédito y llamó varias veces al servicio de atención al cliente, pero no pudo hablar con ningún operador.
No transcurrió mucho tiempo antes de que la llamaran a ella. Por otro lado, un hombre se presentó como "Isaac Alejandro Rivera" y dijo ser asesor del banco. Con tono muy seguro y utilizando términos bancarios le prometió resolver el trámite en el acto.
Millones en 10 transferencias
Para hacer el aumento de límite, el falso empleado le dijo que debía hacer varios depósitos y transferencias como paso previo de "validación". La mujer, creyendo que estaba hablando con el verdadero banco, le hizo caso y realizó diez transferencias a distintas cuentas por un total de $4.653.168.
La mujer no se dio cuenta del engaño hasta que terminó las operaciones, cuando vio que el límite de su tarjeta seguía igual y que el supuesto asesor ya no le contestaba. La Justicia ya está investigando el caso para dar con el paradero de la plata y para identificar al estafador.
En pocas palabras
- Estafa telefónica: mujer de Santiago del Estero perdió más de $4.6 millones en una estafa.
- Modus operandi: un falso asesor bancario prometió aumentar el límite de su tarjeta de crédito.
- Consecuencia: la víctima realizó diez transferencias de validación y el dinero desapareció.