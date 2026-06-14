Aunque se estrenó a finales de 2025, Incontrolables sigue escalando en el ranking de las series y películas más vistas de Netflix. La producción canadiense se convirtió en una de las sorpresas del catálogo gracias a su mezcla de drama y misterio, y al potente trabajo de Toni Collette y Sarah Gadon.
Netflix: el thriller de 8 capítulos que estrenó en 2025 y sigue escalando en el ranking de los más recomendados
La producción canadiense protagonizada por Toni Collette se consolida mes a mes entre las producciones más vistas de Netflix
Con solo 8 capítulos, la serie logró mantener el interés del público durante meses y continúa apareciendo entre las recomendaciones más fuertes de Netflix. La historia, cargada de tensión, secretos y giros inesperados, encontró un público fiel que la sigue impulsando en el ranking de la plataforma.
Uno de los grandes atractivos de Incontrolables es el nivel de sus actuaciones: Toni Collette lidera el elenco con un papel intenso y complejo, mientras que Sarah Gadon aporta profundidad a una trama que combina suspenso psicológico y drama familiar, según la crítica. Por eso, la serie sigue destacándose dentro del universo de series disponibles en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Incontrolables
La trama de la serie Incontrolables se centra en un policía de un pequeño pueblo que empieza a sospechar que la escuela local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan.
Tall Pines es una localidad bucólica que alberga un centro especial dirigido por Leanne (Toni Collette), cuya aparente misión es ayudar a adolescentes con dificultades. Sin embargo, la llegada de un policía, interpretado por Mae Martin, junto a su esposa embarazada (Sarah Gadon), desencadena una serie de sospechas sobre la verdadera naturaleza de la institución.
La historia toma un giro inesperado cuando uno de los internos logra escapar, lo que da pie a una investigación policial que revela que la academia esconde una realidad mucho más oscura de lo que aparenta. El avance de la serie sugiere incluso la presencia de elementos de ciencia ficción, añadiendo una capa adicional de intriga.
Reparto de Incontrolables, serie de Netflix
- Mae Martin (Alex Dempsey)
- Toni Collette (Leanne)
- Sarah Gadon (Laura)
- Alyvia Alyn Lind (Leila)
- Sydney Topliffe (Abbie)
- Brandon Jay McLaren
- Tattiawna Jones
- Joshua Close
- Isolde Ardies
Dónde ver la serie Incontrolables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Incontrolables (Wayward) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.