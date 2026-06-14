Pity Álvarez en Mendoza llenó de rock y pogo el Frank Romero Day

Pity Álvarez Frank Romero Day 4 ¿Quieren rock? Pity lo despilfarró en el Frank Romero Day. UNO-Cristian Lozano

El recital siguió con una metralla de hits de Intoxicados y Viejas Locas: "Está saliendo el sol", "Volver a casa", "L.S.D.", "Mi inteligencia intrapersonal", "Me gustas mucho", "Fuiste lo mejor", "Balada para otra mujer", "Intoxicado", "Señor kioskero", "¿Qué vas a hacer tan sola hoy", "Reggae para Mirtha", "Somos hermanos" y "Lejos de ser" (tema solista nuevo de Pity que pasó sin pena ni gloria).

Pity Álvarez Frank Romero Day 5 Los feligreses de Pity acompañaron cada canción con pogo, bandera y baile. UNO-Cristian Lozano

A esta altura, hay que decir que el escenario, las luces y las pantallas estaban bien. Pero el sonido estaba mal y no mejoró. Obviamente los distorsionados rocanroles no ayudaban mucho, aunque algo se podía disfrutar en canciones como "Caminando como hermanos", "Se fue al cielo", "Arbol de la vida", "Casi sin pensar" o "Me vuelvo al sudeste". Sin embargo la voz de Pity no estaba bien. Más allá de que por momentos balbucea a lo Charly García, cierta difonía se hizo evidente. Probablemente el frío metió la pata.