Pity Álvarez se presentó en el Teatro Griego Frank Romero Day con un show de rock que duró casi tres horas. A las 19.30 salió al escenario envuelto en un tapado de piel y abrió el concierto con "Religión" para que el público fuera entrando en calor durante la gélida tardenoche de sábado. La respuesta fue inmediata: baile y pogo en la platea media (la alta estuvo prácticamente vacía) y súper pogo en el campo.
Pity Álvarez en Mendoza llenó de rock y pogo el Frank Romero Day
Con un show de casi tres horas cargado de hits de Viejas Locas e Intoxicados, el músico transformó una noche gélida en una fiesta
El recital siguió con una metralla de hits de Intoxicados y Viejas Locas: "Está saliendo el sol", "Volver a casa", "L.S.D.", "Mi inteligencia intrapersonal", "Me gustas mucho", "Fuiste lo mejor", "Balada para otra mujer", "Intoxicado", "Señor kioskero", "¿Qué vas a hacer tan sola hoy", "Reggae para Mirtha", "Somos hermanos" y "Lejos de ser" (tema solista nuevo de Pity que pasó sin pena ni gloria).
A esta altura, hay que decir que el escenario, las luces y las pantallas estaban bien. Pero el sonido estaba mal y no mejoró. Obviamente los distorsionados rocanroles no ayudaban mucho, aunque algo se podía disfrutar en canciones como "Caminando como hermanos", "Se fue al cielo", "Arbol de la vida", "Casi sin pensar" o "Me vuelvo al sudeste". Sin embargo la voz de Pity no estaba bien. Más allá de que por momentos balbucea a lo Charly García, cierta difonía se hizo evidente. Probablemente el frío metió la pata.
Pero poco importaron los contratiempos porque cada canción fue un himno litúrgico para los feligreses de Pity que rompieron gargantas -ya puestas a prueba por una mezcla de cerveza helada, tabaco y marihuana bajo una fría llovizna- hasta tapar cualquier imperfección y convertir la noche en una fiesta que terminó con más hits: "Reggae para los amigos", "Homero", "Fuego", "Lo artesanal" (con un solo de saxo que interpretó Ji, ji, ji para recordar al Indio Solari), "Perra", "Nunca quise", "Quieren rock" y "Una piba como vos".