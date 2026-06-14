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A pesar del frío

Pity Álvarez en Mendoza llenó de rock y pogo el Frank Romero Day

Con un show de casi tres horas cargado de hits de Viejas Locas e Intoxicados, el músico transformó una noche gélida en una fiesta

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Pity desafió el frío en Mendoza.

Pity desafió el frío en Mendoza.

UNO-Cristian Lozano

Pity Álvarez se presentó en el Teatro Griego Frank Romero Day con un show de rock que duró casi tres horas. A las 19.30 salió al escenario envuelto en un tapado de piel y abrió el concierto con "Religión" para que el público fuera entrando en calor durante la gélida tardenoche de sábado. La respuesta fue inmediata: baile y pogo en la platea media (la alta estuvo prácticamente vacía) y súper pogo en el campo.

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¿Quieren rock? Pity lo despilfarró en el Frank Romero Day.

El recital siguió con una metralla de hits de Intoxicados y Viejas Locas: "Está saliendo el sol", "Volver a casa", "L.S.D.", "Mi inteligencia intrapersonal", "Me gustas mucho", "Fuiste lo mejor", "Balada para otra mujer", "Intoxicado", "Señor kioskero", "¿Qué vas a hacer tan sola hoy", "Reggae para Mirtha", "Somos hermanos" y "Lejos de ser" (tema solista nuevo de Pity que pasó sin pena ni gloria).

Pity Álvarez Frank Romero Day 5
Los feligreses de Pity acompa&ntilde;aron cada canci&oacute;n con pogo, bandera y baile.

Los feligreses de Pity acompañaron cada canción con pogo, bandera y baile.

A esta altura, hay que decir que el escenario, las luces y las pantallas estaban bien. Pero el sonido estaba mal y no mejoró. Obviamente los distorsionados rocanroles no ayudaban mucho, aunque algo se podía disfrutar en canciones como "Caminando como hermanos", "Se fue al cielo", "Arbol de la vida", "Casi sin pensar" o "Me vuelvo al sudeste". Sin embargo la voz de Pity no estaba bien. Más allá de que por momentos balbucea a lo Charly García, cierta difonía se hizo evidente. Probablemente el frío metió la pata.

Pity Álvarez Frank Romero Day 3
Pity toc&oacute; casi 3 horas en el Frank Romero Day.

Pity tocó casi 3 horas en el Frank Romero Day.

Pero poco importaron los contratiempos porque cada canción fue un himno litúrgico para los feligreses de Pity que rompieron gargantas -ya puestas a prueba por una mezcla de cerveza helada, tabaco y marihuana bajo una fría llovizna- hasta tapar cualquier imperfección y convertir la noche en una fiesta que terminó con más hits: "Reggae para los amigos", "Homero", "Fuego", "Lo artesanal" (con un solo de saxo que interpretó Ji, ji, ji para recordar al Indio Solari), "Perra", "Nunca quise", "Quieren rock" y "Una piba como vos".

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