Mauricio Nozica, conocido más como "El Yarco", estará el próxima fin de semana en Mendoza con su espectáculo Hasta donde topa. Hará presentaciones en San Rafael y en la Ciudad de Mendoza.
Dejó una brillante carrera en Europa para seguir su pasión: El Yarco llega a Mendoza con dos funciones
El humorista e influencer argentino, radicado en Alemania, presentará su espectáculo “Hasta Donde Topa” en San Rafael y en el cine Selectro, de Ciudad
Este influencer argentino, que reside en Alemania, dejó viene de protagonizar una brillante carrera en Europa, dio paso ahora su pasión como artista y los mendocinos tendremos oportunidad de verlo muy pronto.
El Yarco llega a Mendoza con dos funciones
El humorista e influencer argentino, radicado en Alemania, presentará su espectáculo Hasta donde topa en San Rafael y en la Ciudad de Mendoza, como parte de una gira nacional que ya despierta gran expectativa.
Después de conquistar las redes sociales con millones de reproducciones y una comunidad que no deja de crecer, Mauricio Nozica, conocido artísticamente como El Yarco, desembarca en Mendoza con dos funciones de Hasta donde topa, un show que combina stand up, personajes, improvisación y las historias que lo convirtieron en uno de los humoristas argentinos de mayor crecimiento.
Ingeniero en Alimentos, becado para cursar una maestría en Alemania y graduado con honores, Nozica tomó una decisión que cambió su vida: dejó atrás una carrera profesional con un futuro asegurado para dedicarse de lleno al humor. Hoy, instalado en Europa, sus videos son vistos por millones de personas y sus personajes forman parte del día a día de miles de argentinos.
Con un humor profundamente arraigado a la identidad cuyana, El Yarco logró transformar personajes como La Glady, el mariachi y otros estereotipos cotidianos en un verdadero fenómeno viral, conectando con el público a través de situaciones con las que cualquiera puede sentirse identificado.
Ahora, ese universo digital llega al teatro con Hasta Donde Topa, un espectáculo donde el público podrá disfrutar de nuevos personajes, improvisación, anécdotas de su vida en Alemania y una mirada tan divertida como auténtica sobre las costumbres argentinas.
La provincia de Mendoza tendrá el privilegio de recibir dos funciones consecutivas: la primera será en San Rafael y, al día siguiente, el show llegará a la capital provincial.
Gira por Mendoza
Jueves 7 de agosto:
- San Rafael
- Aula Magna – FCAI
Viernes 8 de agosto
- Ciudad de Mendoza
- Teatro Selectro
Entradas disponibles en www.elyarco.com
En pocas palabras
- El Yarco llega a Mendoza: el humorista e influencer argentino Mauricio Nozica, conocido como "El Yarco", presentará su show Hasta donde topa.
- Doble función confirmada: se presentará en San Rafael el jueves 7 de agosto y en la Ciudad de Mendoza el viernes 8 de agosto.
- Entradas disponibles: las entradas para ambas funciones se pueden adquirir a través de la página oficial www.elyarco.com.