Dejó una brillante carrera en Europa para seguir su pasión: El Yarco llega a Mendoza con dos funciones

Después de conquistar las redes sociales con millones de reproducciones y una comunidad que no deja de crecer, Mauricio Nozica, conocido artísticamente como El Yarco, desembarca en Mendoza con dos funciones de Hasta donde topa, un show que combina stand up, personajes, improvisación y las historias que lo convirtieron en uno de los humoristas argentinos de mayor crecimiento.

Ingeniero en Alimentos, becado para cursar una maestría en Alemania y graduado con honores, Nozica tomó una decisión que cambió su vida: dejó atrás una carrera profesional con un futuro asegurado para dedicarse de lleno al humor. Hoy, instalado en Europa, sus videos son vistos por millones de personas y sus personajes forman parte del día a día de miles de argentinos.

Lllega a Mendoza el influencer Mauricio Nozica. Foto: gentileza

Con un humor profundamente arraigado a la identidad cuyana, El Yarco logró transformar personajes como La Glady, el mariachi y otros estereotipos cotidianos en un verdadero fenómeno viral, conectando con el público a través de situaciones con las que cualquiera puede sentirse identificado.

Ahora, ese universo digital llega al teatro con Hasta Donde Topa, un espectáculo donde el público podrá disfrutar de nuevos personajes, improvisación, anécdotas de su vida en Alemania y una mirada tan divertida como auténtica sobre las costumbres argentinas.

La provincia de Mendoza tendrá el privilegio de recibir dos funciones consecutivas: la primera será en San Rafael y, al día siguiente, el show llegará a la capital provincial.

Gira por Mendoza

Jueves 7 de agosto:

San Rafael

Aula Magna – FCAI

Viernes 8 de agosto

Ciudad de Mendoza

Teatro Selectro

Entradas disponibles en www.elyarco.com