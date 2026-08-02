Fiesta Retrocachengue: show de Donde Topa, clásicos internacionales, rock nacional y cachengue con DJ Fernández

La noche comenzará con una cena show que contará con la presentación de Dónde Topa, el dúo que la rompe en la escena local y se consolidó como uno de los números más convocantes en los bares de Mendoza. Una vez finalizada la cena, la pista quedará abierta para desplegar todo el recorrido bailable en las bandejas del DJ Edgardo Fernández.

Una propuesta musical para todos los gustos

Fernández, quien será el responsable de encender la pista con una selección especial. "Vamos a recorrer una primera parte de la noche con los grandes gigantes internacionales y nacionales como Phil Collins, Roxette, Michael Jackson, Soda Stereo, Charly García y Los Fabulosos Cadillacs. Y en la segunda mitad de la noche arrancamos el cachengue y lo mejor de la cumbia y el cuarteto, de la mano de La Konga, Dale Q' Va, Luck Ra y muchos más", adelantó el DJ.