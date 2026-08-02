Para los que buscan una propuesta pensada especialmente para el público mayor de 30 años, llega una cita imperdible con la Fiesta Retrocachengue, que propone un viaje musical completo desde los grandes hits del pop y rock de los años 80, 90 y 2000 hasta el ritmo tropical de los principales referentes del momento. La cita tendrá lugar el sábado 8 de agosto en el predio del Cámping Centro De Empleados De Comercio (Mathus Hoyos 4510, Bermejo, Guaymallén).
Fiesta Retrocachengue: show de Donde Topa, clásicos internacionales, rock nacional y cachengue con DJ Fernández
El evento promete una noche inolvidable en el Cámping Centro De Empleados De Comercio, ubicado en Mathus Hoyos 4510 de Bermejo. Habrá cena show en vivo, DJ y una preventa exclusiva en promoción
La noche comenzará con una cena show que contará con la presentación de Dónde Topa, el dúo que la rompe en la escena local y se consolidó como uno de los números más convocantes en los bares de Mendoza. Una vez finalizada la cena, la pista quedará abierta para desplegar todo el recorrido bailable en las bandejas del DJ Edgardo Fernández.
Una propuesta musical para todos los gustos
Fernández, quien será el responsable de encender la pista con una selección especial. "Vamos a recorrer una primera parte de la noche con los grandes gigantes internacionales y nacionales como Phil Collins, Roxette, Michael Jackson, Soda Stereo, Charly García y Los Fabulosos Cadillacs. Y en la segunda mitad de la noche arrancamos el cachengue y lo mejor de la cumbia y el cuarteto, de la mano de La Konga, Dale Q' Va, Luck Ra y muchos más", adelantó el DJ.
Cómo conseguir las entradas y aprovechar la promoción
Para garantizar el lugar en la fiesta, la organización habilitó una promoción especial de reserva que permite adquirir 2 entradas por $15.000. Los pases y consultas se pueden gestionar directamente vía WhatsApp o llamada al teléfono 2616117472.
En pocas palabras
- Fiesta Retrocachengue: Se realizará el 8 de agosto en el Cámping Centro De Empleados De Comercio, con cena show y DJ.
- Música variada: Incluirá éxitos de los 80s, 90s y 2000s, rock nacional, pop, cumbia y cuarteto.
- Entradas: Promoción de 2x$15.000 con reserva vía WhatsApp o llamada al 2616117472.