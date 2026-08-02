La Kermesse vuelve a Mendoza para revivir la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Luego de una extensa trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de Argentina y Uruguay, con presentaciones memorables en ciudades de todo el país, el Estadio Obras al aire libre y festivales como Cosquín Rock, Los Decoradores continúan celebrando el legado ricotero con un espectáculo que mantiene viva una llama que atraviesa generaciones.

La Kermesse no es solamente un encuentro de músicos con una historia en común, sino una verdadera celebración musical que recupera el espíritu de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde una mirada actual, con la energía y la emoción de quienes fueron parte fundamental de aquella historia.