El sábado 8 de agosto a las 21.30, La Kermesse volverá a encontrarse con el público mendocino en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). De la mano de la banda conformada por los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Sergio Dawi, “Semilla” Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, el show promete una experiencia única para revivir canciones, emociones y la mística de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional. Las entradas se encuentran disponibles a través de www.Articket.com.ar.
La Kermesse vuelve a Mendoza para revivir la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Dawi, Bucciarelli, Fargo y Aramberri regresan con Los Decoradores para protagonizar una noche de celebración del espíritu redondo
Luego de una extensa trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de Argentina y Uruguay, con presentaciones memorables en ciudades de todo el país, el Estadio Obras al aire libre y festivales como Cosquín Rock, Los Decoradores continúan celebrando el legado ricotero con un espectáculo que mantiene viva una llama que atraviesa generaciones.
La Kermesse no es solamente un encuentro de músicos con una historia en común, sino una verdadera celebración musical que recupera el espíritu de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde una mirada actual, con la energía y la emoción de quienes fueron parte fundamental de aquella historia.
El proyecto nació a partir de la unión de distintas experiencias musicales de sus integrantes. Sergio Dawi y “Semilla” Bucciarelli, integrantes históricos de Los Redondos, confluyeron junto a Tito Fargo y Walter Sidoti en una propuesta que comenzó a recorrer los escenarios bajo el nombre de Kermesse Redonda. Posteriormente, con la incorporación del baterista y productor Hernán Aramberri -quien también formó parte de Patricio Rey y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- la formación consolidó su identidad definitiva como Los Decoradores.
A lo largo de los años, la agrupación compartió escenario con destacados músicos invitados y artistas de distintas generaciones, fortaleciendo un puente entre el pasado y el presente del rock argentino.
Actualmente, la formación está integrada por:
- Sergio Dawi (saxo).
- “Semilla” Bucciarelli (bajo).
- Tito Fargo (guitarra)
- Hernán Aramberri (batería)
- Jorge Cabrera (voz).
- Oscar Kamienomosky (segunda guitarra).
- Mariano Pirato (teclado y voz).
En pocas palabras
- La Kermesse: La banda Los Decoradores, con ex integrantes de Patricio Rey, se presentará en Mendoza.
- Show Ricotero: El concierto revivirá canciones y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
- Entradas: El espectáculo tendrá lugar el 8 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo y las entradas están a la venta.