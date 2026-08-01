Treinta años de rumba flamenca: Simpecao festeja vida y obra en el Teatro Independencia

Bajo el título "Simpecao 30 años", el concierto propondrá un recorrido por el repertorio de los ocho discos que editó la banda desde su formación. El show incluirá clásicos como "Quítame el respiro", "Aflamencarse", "Pa que nadie sienta pena" y "Noches de Rumba y Vino", temas que forman parte de la identidad artística del grupo y que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

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Simpecao con invitados en el Independencia

Uno de los momentos centrales de la noche será la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS, dirigida por David Bajda, en un cruce artístico especialmente preparado para este aniversario. La propuesta sumará además otros músicos invitados que acompañarán a Simpecao durante distintos pasajes del espectáculo.