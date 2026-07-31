Cuándo cae el feriado de agosto y cómo quedará conformado el fin de semana largo

Muchos argentinos están esperando el próximo feriado para realizar distintas actividades. Se trata de una gran oportunidad para los que prefieren descansar o realizar un viaje, ya que se formará un fin de semana largo de tres días, uno de los pocos que quedan hasta que finalice el 2026.
El calendario de feriados en Argentina cuenta con cinco fines de semanas de aquí a fin de año.
De esos cinco fines de semana, cuatro son de tres días y el restante, es XXL, osea, de cuatro días.
Feriado en Argentina: cuándo cae el próximo
El próximo fin de semana largo en Argentina será del 15 al 17 de agosto de 2026, abarcando el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
Este descanso de tres días se debe al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Qué se conmemora el 17 de agosto
Cada 17 de agosto Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en homenaje al fallecimiento del Libertador, una de las figuras más importantes de la historia nacional y protagonista de las campañas que contribuyeron a la independencia de Argentina, Chile y Perú.
La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y, además de su valor histórico, representa uno de los fines de semana largos más esperados de la segunda mitad del año.
Feriados 2026: los fines de semana que quedan
- Agosto: del sábado 15 al lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).
- Octubre: del sábado 10 al lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).
- Diciembre (fin de semana XXL): del sábado 5 al martes 8 de diciembre (incluye un día no laborable turístico el lunes 7 y el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción el martes 8).
- Diciembre (Navidad): del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.
En pocas palabras
- Feriado de agosto: El 15, 16 y 17 de agosto de 2026 será fin de semana largo.
- Conmemoración: Se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Próximos fines de semana: Quedan cinco fines de semana largos hasta fin de año, uno de ellos XXL.