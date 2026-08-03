Stand up: Pablo Molinari presenta "Demasiado" en el Teatro Selectro

Con el humor quirúrgico que lo caracteriza, Pablo desarma lo cotidiano hasta que queda ridículo.

Un show ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas, se ríen de sus propias manías y no encuentran en su cerebro el botón de pausa.

Bienvenidos al universo de la "sobrepensación". Bienvenidos a "Demasiado".

Sábado 8 de agosto: Pablo Molinari en San Juan

En tanto, el sábado 8 de agosto, Molinari se presentará en San Juan. La cita es a las 21 en Sala Z y las entradas están a la venta en Passline.