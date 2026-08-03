El viernes 7 de agosto a las 21 el humorista Pablo Molinari se presenta con su show de stand up "Demasiado" en el teatro Selectro (Capitan de Fragata Moyano 102, Ciudad). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Stand up: Pablo Molinari presenta "Demasiado" en el Teatro Selectro
El humorista llega con un show pensado para aquellos que están un poco sobrepasados con la vida cotidiana
“Demasiado” es el nuevo unipersonal de Molinari. Un show de stand up para quienes sienten que hoy todo está un poco pasado de rosca: la vida, la tecnología, los ruidos, la gente, uno mismo.
Una hora y pico de observaciones obsesivas, reflexiones innecesarias y preguntas sin respuesta.
Con el humor quirúrgico que lo caracteriza, Pablo desarma lo cotidiano hasta que queda ridículo.
Un show ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas, se ríen de sus propias manías y no encuentran en su cerebro el botón de pausa.
Bienvenidos al universo de la "sobrepensación". Bienvenidos a "Demasiado".
Sábado 8 de agosto: Pablo Molinari en San Juan
En tanto, el sábado 8 de agosto, Molinari se presentará en San Juan. La cita es a las 21 en Sala Z y las entradas están a la venta en Passline.
En pocas palabras
- Pablo Molinari: Presenta su show de stand up "Demasiado" este viernes 7 de agosto en el Teatro Selectro.
- Show "Demasiado": Un unipersonal para quienes sienten que todo está "pasado de rosca", con observaciones y reflexiones.
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb para la función en Mendoza y en Passline para la función del sábado 8 en San Juan.