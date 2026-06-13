La policía de Mendoza preparó una nueva guía ante situaciones de crisis en las escuelas

Estas situaciones encendieron las alarmas de docentes, familias y autoridades escolares que ya venían preocupadas ante el creciente número de casos de bullying y ciberacoso, las deep fakes y violencia digital.

Sólo en lo que va del año la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE intervino en 7 mil situaciones emergentes. Estos son eventos complejos o de vulnerabilidad que afectan el bienestar de los estudiantes. Incluyen violencia intrafamiliar, violencia entre pares, maltrato, abuso sexual, ideación suicida, consumos problemáticos y accidentes, entre otros casos.

Violencia escolar intervenciones DGE Datos sobre la cantidad de intervenciones que ha realizado la DGE en situaciones relacionadas con problemas de convivencia en las escuelas durante el 2026.

Protocolo de la DGE y guía policial para directivos y docentes

La Directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, confirmó a Diario Uno, que ya finalizaron la redacción del nuevo protocolo, que ahora está en revisión jurídica y a la firma del gobernador Cornejo porque modifica el decreto 1187/18.

La ley 9.054 y el decreto reglamentario de 2018 establecen el protocolo y sistema de protección para casos de abuso sexual o maltrato en el ámbito escolar. “Lo que vamos a modificar son los anexos, donde está el protocolo específicamente”, explicó la funcionaria.

“Además del protocolo, se ha diseñado una app para que los directivos y docentes la tengan en el teléfono y les sea más práctico saber cómo actuar”.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, firmó la Resolución 55 que fija pasos a seguir de las fuerzas policiales ante situaciones críticas en el ámbito escolar como atentados con explosivos, agresiones armadas o crisis suicidas.

“Esta guía complementa al decreto 1187 de la Dirección General de Escuelas sobre situaciones emergentes y da herramientas a los docentes y directivos en los primeros minutos para actuar sobre amenazas de bombas, agresores armados y crisis suicida dentro del ámbito escolar, explicó el Jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), el comisario Javier Ortiz.

Las FOE son la unidad de élite de la Policía de Mendoza, y está formada por la brigada de explosivos de esta institución, el grupo GES (Grupo Especial de Seguridad), el GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros) y la policía turística.

Ortiz policía El Jefe de Fuerzas Especiales (FOE) Javier Ortiz, dialogó con Diario UNO para explicar de qué se trata la nueva capacitación para casos de violencia escolar.

-¿Cómo actúa el docente o personal directivo ante la presencia de un estudiante armado?, le consultamos al comisario Ortiz

“Las personas tienen tres opciones: primero y principal, huir del lugar donde está el agresor, segundo, si no pudo huir, esconderse, bloquear puertas, silenciar el teléfono y tercero si no pudo huir, aplicar técnicas para distraer a la persona y buscar una ventana de escape”.

-¿Y en caso de situaciones de alumnos que quieran quitarse la vida dentro de la escuela?, le preguntamos

“Lo primero que les explicamos a los docentes y directivos es que ellos no deben cargar con esa “mochila” que está viviendo el chico. Sino que ellos tienen que aplicar herramientas para mantenerlo con vida hasta el arribo de especialistas. Simplemente les damos unas técnicas de cómo expresarse, qué decir y qué no”.

-¿Cómo actúan ante una amenaza de bomba o tras el hallazgo de un explosivo?

“El problema principal que teníamos antes era sobre las amenazas anónimas, donde siempre se optaba por evacuar los edificios escolares. Ahora les dimos pautas claras sobre cuándo hacer una evacuación, ya que deben coordinar con personal de tránsito y municipal para evacuar la escuela y evitar otro incidente. Por eso presentamos una guía, no un protocolo, porque lo que buscamos es que el personal docente genere juicio crítico porque dependiendo de la información que reciben se evalúa si se evacúa o no el edificio”, explicó el comisario Ortiz.

-¿Qué es lo primero que tienen que hacer en una escuela ante una situación emergente?

“El llamado principal es al 911. Se les dará los fundamentos al personal docente para saber en qué momento hacer el llamado. Tienen que dar el departamento desde donde llaman y la dirección. Esos puntos son fundamentales, ya que si se les corta la llamada, el operador puede activar un servicio policial para verificar qué está ocurriendo. También les recomendamos a los directivos que tengan contacto fluido con los jefes policiales de su jurisdicción ya que es una comunicación inmediata”, remarcó el Jefe de la Fuerzas de Operaciones Especiales.

capacitación policía 1 La Policía de Mendoza en una capacitación para abordar las nuevas medidas frente a crisis de violencia escolar.

Instrucción del FBI a la policía para situaciones límites

Durante dos días personal especializado llegó a Mendoza desde Estados Unidos para capacitar a las FOE en los procedimientos y técnicas internacionales.

“Fue un intercambio de capacitaciones y conocimientos. Primero repasamos lo que son técnicas de intervención para personal regular de la calle, de modo de bajarlas al resto del personal de la fuerza policial. Y en segundo lugar, vimos técnicas de despeje en ambientes cerrados donde haya conflictos”, explicó el comisario Ortiz.

Ciclo de capacitaciones a la comunidad educativa

Desde el Ministerio de Seguridad, tras un convenio con la Comisión de Educación del Arzobispado, comenzaron una serie de charlas en diez colegios para fortalecer herramientas de prevención y actuación ante situaciones críticas.

La idea es llegar a todas las escuelas de la provincia para lo que idearán un plan con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE para alcanzar con las capacitaciones a todo el personal docente y no docente.

Dentro de la guía del ministerio de Seguridad, también se contempla riesgos y delitos online.

El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que las charlas incluyen todo lo que respecta a grooming, estafas virtuales y delitos en línea.

“La idea es que ellos puedan captar situaciones en redes sociales y que pueda derivar en algún problema dentro de la escuela”

-¿Incluyen las capacitación la creación de contenido sexual apócrifo con IA con la imagen de estudiantes?, le consultamos a Amat

“Totalmente. La charla incluye a los centros de estudiantes y a ellos les explicamos todo lo que respecta a la ley penal juvenil y lo que implica la viralización de imágenes pornográficas o de imágenes sensibles de algún compañero/a y que sepan que configura un delito y la responsabilidad que tienen. Y que desde septiembre, a partir de los 14 años van a ser responsables penalmente”, explicó el funcionario.

La entrevista completa: