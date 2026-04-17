Suman casi 90 las escuelas que recibieron amenazas de tiroteos: hay 4 menores identificados y 2 imputados

Lo que comenzó como una preocupante anomalía se transformó, al cierre de esta semana, en un efecto dominó que preocupa al gobierno escolar. Según los últimos relevamientos de la Dirección General de Escuelas (DGE), las amenazas de tiroteos escalaron de forma estrepitosa hasta alcanzar casi 90 escuelas de toda Mendoza.
Hasta el momento hay 4 menores involucrados no imputables por la edad y 2 jóvenes imputados. Uno de 16 años por el delito de intimidación pública por haber publicado una fotografía de una réplica de una arma de fuego con un mensaje intimidante. Y otro de 17 años por llevar una pistola de juguete a clases (en este caso se sumó la imputación de una adulta como instigadora por haber autorizado a su hijo).
La magnitud del dato confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una "ola de contagio" masiva que ha puesto al límite la capacidad de respuesta de las comunidades educativas y de las fuerzas de seguridad. Esto porque varios colegios contaron con consignas policiales en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos tras recibir el llamado de las autoridades escolares.
El costo de la "broma" viral
Mientras la DGE intenta llevar calma, la Justicia avanza para la investigación de los hechos.
El director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, ratificó este viernes que ya había un estudiante de 17 años imputado, pero con casi 90 instituciones bajo amenaza, el Ministerio de Seguridad trabaja para identificar a otros responsables. Luego se conoció que otro adolescente se encontraba en la misma situación.
La sospecha de las autoridades es que el fenómeno, que abarcó tanto escuelas públicas como privadas, se alimentó de un efecto "copycat" (imitación), potenciado por la viralización de fotos de grafitis y capturas de pantalla en grupos de WhatsApp de alumnos y padres.
Radiografía de una semana de psicosis
- Cifra récord: el salto de 25 a casi 90 casos en menos de 24 horas refleja una velocidad de propagación que desbordó los protocolos iniciales.
- Geografía del miedo: si bien el foco comenzó en el Gran Mendoza (Las Heras y Ciudad), para el viernes ya se reportaban casos en departamentos de todas las zonas, incluyendo el Este y el Valle de Uco.
- Operativos permanentes: el Ministerio de Seguridad mantuvo custodias fijas y patrullajes preventivos, mientras que en algunos colegios se optó por la revisión de pertenencias de los estudiantes en el ingreso. Otras aplicaron el protocolo correspondiente y pidieron que los chicos no asistieran con mochilas.
- Consecuencias civiles: ante la masividad del evento, el Gobierno provincial analiza la posibilidad de que los padres de los menores identificados deban afrontar multas económicas por el costo de los operativos policiales y el daño causado al sistema público.
Un lunes de "reconstrucción"
Para la comunidad educativa, el desafío del próximo lunes será volver a la normalidad en un clima de confianza. Los directivos y gabinetes psicopedagógicos tendrán la tarea de transformar el miedo en una instancia de reflexión sobre el uso de las redes sociales y la responsabilidad ciudadana de los menores.
Varios colegios se enfocaron en esta situación y pidieron a las familias el apoyo para charlar con los hijos sobre lo ocurrido.
Con casi 90 escuelas afectadas, se estima que el normal dictado de clases fue alterado para más de 40.000 alumnos en toda la provincia. Las autoridades escolares recordaron que, a pesar de las amenazas, el calendario escolar se mantendrá sin cambios y no se han suspendido las jornadas de evaluación previstas.