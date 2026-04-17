Suman casi 90 las escuelas que recibieron amenazas de tiroteos: hay 4 menores identificados y 2 imputados

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo

El costo de la "broma" viral

Mientras la DGE intenta llevar calma, la Justicia avanza para la investigación de los hechos.

El director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, ratificó este viernes que ya había un estudiante de 17 años imputado, pero con casi 90 instituciones bajo amenaza, el Ministerio de Seguridad trabaja para identificar a otros responsables. Luego se conoció que otro adolescente se encontraba en la misma situación.

La sospecha de las autoridades es que el fenómeno, que abarcó tanto escuelas públicas como privadas, se alimentó de un efecto "copycat" (imitación), potenciado por la viralización de fotos de grafitis y capturas de pantalla en grupos de WhatsApp de alumnos y padres.

Radiografía de una semana de psicosis

Cifra récord: el salto de 25 a casi 90 casos en menos de 24 horas refleja una velocidad de propagación que desbordó los protocolos iniciales.

el salto de 25 a casi 90 casos en menos de 24 horas refleja una velocidad de propagación que desbordó los protocolos iniciales. Geografía del miedo: si bien el foco comenzó en el Gran Mendoza (Las Heras y Ciudad), para el viernes ya se reportaban casos en departamentos de todas las zonas, incluyendo el Este y el Valle de Uco.

si bien el foco comenzó en el Gran Mendoza (Las Heras y Ciudad), para el viernes ya se reportaban casos en departamentos de todas las zonas, incluyendo el Este y el Valle de Uco. Operativos permanentes: el Ministerio de Seguridad mantuvo custodias fijas y patrullajes preventivos, mientras que en algunos colegios se optó por la revisión de pertenencias de los estudiantes en el ingreso. Otras aplicaron el protocolo correspondiente y pidieron que los chicos no asistieran con mochilas.

el Ministerio de Seguridad mantuvo custodias fijas y patrullajes preventivos, mientras que en algunos colegios se optó por la revisión de pertenencias de los estudiantes en el ingreso. Otras aplicaron el protocolo correspondiente y pidieron que los chicos no asistieran con mochilas. Consecuencias civiles: ante la masividad del evento, el Gobierno provincial analiza la posibilidad de que los padres de los menores identificados deban afrontar multas económicas por el costo de los operativos policiales y el daño causado al sistema público.

Escuela El Algarrobal con custodia policial tras las amenazas de tiroteo Foto: Matías Pascualetti

Un lunes de "reconstrucción"

Para la comunidad educativa, el desafío del próximo lunes será volver a la normalidad en un clima de confianza. Los directivos y gabinetes psicopedagógicos tendrán la tarea de transformar el miedo en una instancia de reflexión sobre el uso de las redes sociales y la responsabilidad ciudadana de los menores.

Varios colegios se enfocaron en esta situación y pidieron a las familias el apoyo para charlar con los hijos sobre lo ocurrido.

Con casi 90 escuelas afectadas, se estima que el normal dictado de clases fue alterado para más de 40.000 alumnos en toda la provincia. Las autoridades escolares recordaron que, a pesar de las amenazas, el calendario escolar se mantendrá sin cambios y no se han suspendido las jornadas de evaluación previstas.