Una isla sin tierra y 3 veces más grande que Francia crece sin control: la quieren quitar pero más de 400 especies viven de ella

Los estudios más recientes estiman que isla de desechos cubre cerca de 1,6 millones de kilómetros cuadrados y contiene alrededor de 80.000 toneladas de plástico flotando entre las corrientes oceánicas. A diferencia de lo que muchos imaginan, no se trata de una superficie sólida sobre la que se pueda caminar. Es una gigantesca concentración de fragmentos plásticos, redes de pesca, envases y microplásticos dispersos en el agua, mantenidos en una misma zona por los giros oceánicos del Pacífico Norte.

La situación preocupa a científicos y organizaciones ambientales porque el problema no deja de crecer. Además de la gran mancha del Pacífico Norte, en las últimas décadas se identificaron otras acumulaciones similares en el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y el océano Índico. Todas tienen un origen común: millones de toneladas de plástico que llegan al océano desde ciudades, ríos, industrias y actividades pesqueras.

Isla de basura (4)

La iniciativa que propone acabar con esta isla a partir del 2026

Un estudio publicado en Nature realizó un modelo para reducir esta mancha de plástico. La iniciativa contempla el proyecto a 10 años, comenzado el 2027. El método de limpieza consiste en una flota de redes en forma de U remolcadas por dos embarcaciones que canaliza el plástico hacia una zona de retención que se vacía. Según estimaciones terminaría con un cuarto de esta isla.

Los plásticos representan el 99,9% de los residuos presentes en esta enorme concentración. Casi la mitad corresponde a redes de pesca abandonadas, mientras que una gran proporción de los fragmentos encontrados proviene de productos fabricados durante las décadas de 1980 y 1990. Más de tres cuartas partes de los residuos tienen tamaños superiores a cinco centímetros.

Lo más sorprendente es que, mientras la comunidad científica busca formas de reducir o eliminar esta masa de basura, la naturaleza ha comenzado a adaptarse a ella. Investigaciones recientes identificaron más de 400 especies de organismos viviendo, alimentándose o desplazándose sobre estos residuos flotantes. Lo que nació como un desastre ambiental terminó convirtiéndose en el soporte de un ecosistema inesperado y en constante evolución.