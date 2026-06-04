Alfredo Cornejo envió un proyecto de Ley de Ciberseguridad para reforzar la protección digital en Mendoza

"Anuncié el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Ciberseguridad para Mendoza. La tecnología avanza y también lo hacen las amenazas. Necesitamos más herramientas para proteger a los ciudadanos, las empresas y las infraestructuras críticas de la provincia", expresó Cornejo a través de una publicación en X.

CORNEJO EN X

La actividad de clausura contó con un fuerte respaldo político y judicial, incluyendo la participación de la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el procurador general, Alejandro Gullé; y referentes académicos de Boston University Metropolitan College, junto al fundador de la conferencia, Kyung-shick Choi.

El impacto real detrás del delito virtual

Durante su discurso de cierre, Alfredo Cornejo hizo hincapié en que la realización del evento en Mendoza responde a una estrategia sostenida para construir un Estado moderno y preparado ante los delitos del futuro. El mandatario advirtió que la digitalización de actividades cotidianas como los estudios, el trabajo y las operaciones bancarias expone a la población a graves perjuicios.

Al respecto de los daños tangibles que generan estas modalidades delictivas, el gobernador señaló: "Cuando una persona es víctima de una estafa digital, cuando le vacían una cuenta bancaria, cuando le roban su identidad o cuando una organización criminal utiliza herramientas tecnológicas para cometer delitos, las consecuencias son reales y concretas. Detrás de cada ataque hay una víctima y frente a cada víctima debe existir un Estado capaz de actuar”.

Alfredo Cornejo presentó iniciativas clave en la White Hat Conference 2026 Alfredo Cornejo presentó iniciativas clave en la White Hat Conference 2026

Asimismo, puntualizó sobre la complejidad de las investigaciones digitales debido a la eliminación de las fronteras tradicionales.

"Una víctima puede estar en Mendoza, el autor en otro continente, los servidores en un tercer país y el dinero circular a través de activos digitales en múltiples jurisdicciones", argumentó, fundamentando la necesidad de actualizar las normas locales.

Blindaje a infraestructuras críticas y matriz productiva

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, puso en valor el encuentro global y remarcó que "la ciberseguridad no es un tema de un grupo reducido de especialistas, sino que es un tema de agenda y de seguridad pública”. La funcionaria detalló que el proyecto de ley es el resultado de un año de labor junto a equipos técnicos.

Mercedes Rus especificó cuáles serán los focos principales de la legislación en materia operativa:

"Lo más importante tiene que ver con identificar aquellas infraestructuras críticas esenciales, como puede ser una central energética o aquellos lugares que requieren una protección especial desde el punto de vista de la ciberseguridad. La ley permitirá armonizar reglas, generar protocolos y convocar también al sector privado", detalló, haciendo hincapié en la necesidad de resguardar desde los datos de pacientes en hospitales hasta los sistemas vinculados a la matriz productiva provincial.

El discurso de Mercedes Rus en la White Hat Conference 2026 El discurso de Mercedes Rus en la White Hat Conference 2026

Mendoza dentro del circuito de innovación global

La White Hat Conference reunió durante tres jornadas a especialistas, investigadores, fuerzas de seguridad y organismos judiciales de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. La comunidad White Hat cuenta con presencia en más de 70 países y sumó a Mendoza a su circuito global de innovación, luego de haber celebrado ediciones anteriores en Colombia, Boston, Seúl y España.

Durante las jornadas expusieron representantes de casas de estudio como Virginia Tech, Illinois State University, University of Texas at Arlington y University of Scranton, en conjunto con especialistas de INTERPOL, la UIF, UFECI, Chainalysis y CatLabs. Hacia el final del acto de cierre, las autoridades confirmaron de manera oficial que México será la sede encargada de recibir la edición de la White Hat Conference 2027.