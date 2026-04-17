Amenazas por tiroteos: alumnos de varias primarias y secundarias van sin mochilas a los colegios

La asistencia en ese colegio de Godoy Cruz fue "bastante floja", según relataron autoridades. En algunos cursos de 2° y 3° grado, las familias ya habían anticipado que no enviarían a los menores por temor. Aquellos que asistieron a la secundaria, como el caso de un abuelo que acompañó a su nieto, lo hicieron portando solo lo indispensable: "Los chicos querían venir y los acompañé, solo trajo la carpeta".

Tras las amenazas de tiroteo pidieron el compromiso de los padres

Para la directora Santos, esta situación es un síntoma del contexto social actual. "Nos enfrentamos a una situación socioeconómica insatisfecha; los niños absorben las preocupaciones de los adultos y el uso de la tecnología sin control. Esto es un llamado de atención de los menores hacia la sociedad y los adultos responsables", reflexionó.

tiroteo escolar dge escuela el algarrobal Preocupación por los escritos en los baños de diferentes escuelas en Mendoza.

Desde la institución hicieron un pedido por un "mayor control de los padres" y un trabajo en conjunto más estrecho. Si bien destacaron que hay familias muy presentes, advirtieron que otros niños no cuentan con el seguimiento necesario en el hogar.

Este incidente se suma a las más de 28 amenazas de tiroteo registradas en los últimos 2 días en Mendoza, una tendencia que la Dirección General de Escuelas (DGE) intenta contener y garantizar la presencialidad, pero que en las bases escolares se vive con una tensión creciente.