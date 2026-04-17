Amenazas por tiroteos: alumnos de varias primarias y secundarias van sin mochilas a los colegios

La ola de amenazas de tiroteos que sacude a las escuelas de Mendoza y del país, sumó un nuevo y preocupante capítulo en una escuela de Godoy Cruz, donde encontraron un mensaje intimidatorio en un baño de la primaria. En toda la provincia este viernes está marcado por la aplicación del nuevo protocolo de la DGE y el ausentismo.
La directora del establecimiento de Godoy Cruz, Silvia Santos, confirmó que se debió activar el protocolo correspondiente tras la aparición de mensajes intimidatorios en el baño de los chicos de primaria. Por esto, se dispuso que los alumnos que asistieran lo hicieran sin mochilas, ose las debían entregar a sus padres al ingresar.
"Nos llama la atención que esto haya ocurrido en la primaria. Creemos que hay una relación directa porque los niños tienen hermanos o parientes en la secundaria, y nos preocupa que hayan mandado a escribir eso a los más chicos", explicó Santos a radio Nihuil.
La asistencia en ese colegio de Godoy Cruz fue "bastante floja", según relataron autoridades. En algunos cursos de 2° y 3° grado, las familias ya habían anticipado que no enviarían a los menores por temor. Aquellos que asistieron a la secundaria, como el caso de un abuelo que acompañó a su nieto, lo hicieron portando solo lo indispensable: "Los chicos querían venir y los acompañé, solo trajo la carpeta".
Tras las amenazas de tiroteo pidieron el compromiso de los padres
Para la directora Santos, esta situación es un síntoma del contexto social actual. "Nos enfrentamos a una situación socioeconómica insatisfecha; los niños absorben las preocupaciones de los adultos y el uso de la tecnología sin control. Esto es un llamado de atención de los menores hacia la sociedad y los adultos responsables", reflexionó.
Desde la institución hicieron un pedido por un "mayor control de los padres" y un trabajo en conjunto más estrecho. Si bien destacaron que hay familias muy presentes, advirtieron que otros niños no cuentan con el seguimiento necesario en el hogar.
Este incidente se suma a las más de 28 amenazas de tiroteo registradas en los últimos 2 días en Mendoza, una tendencia que la Dirección General de Escuelas (DGE) intenta contener y garantizar la presencialidad, pero que en las bases escolares se vive con una tensión creciente.