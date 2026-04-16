"Tiroteo el jueves": qué prevé (y qué no) la DGE en medio de las amenazas escolares

“Hay fenómenos o situaciones nuevas que no están protocolizadas”, reconoció Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, en diálogo con radio Nihuil.

La DGE está trabajando, junto con las áreas de los distintos niveles y modalidades, en la actualización del protocolo para abordar, entre otras situaciones –como las amenazas y la viralización de imágenes editadas con IA-, casos de violencia extrema con armas de fuego, como los tiroteos escolares. El nuevo documento estará listo recién en dos meses. Mientras tanto, sigue vigente el decreto 1.187, de 2018.

tiroteo escuela Santa Fe Los disparos y la muerte de un alumno en una escuela de Santa Fe causaron conmoción en todo el país. ¿La DGE está preparada para una situación extrema así?

Esa normativa establece pautas de actuación para escenarios diversos -desde abuso, ciberacoso o maltrato hasta consumo de sustancias o presencia de armas-, pero no contempla de manera específica un tiroteo en curso. Tampoco prevé simulacros de actuación, como sí ocurre en otros países con serios antecedentes en este tipo de ataques como Estados Unidos.

El paso a paso de la DGE ante una situación crítica

La guía de procedimiento actual ante la presencia de armas en la escuela hace foco en un abordaje que siempre debe realizarse desde la perspectiva de cuidado y protección, no solo de las posibles víctimas sino también del propio estudiante que porta el arma y que, de por sí, se encuentra en una situación de vulnerabilidad y riesgo.

Cuando la normativa hace referencia a un “arma”, lo hace en general, refiriéndose a cualquier tipo de objeto que pueda dañar a otro, sea de fuego, mediante disparos, sea un arma blanca, como un cuchillo, o un elemento contundente.

La DGE establece, en esta norma, “aspectos a tener en cuenta” tanto para cuando se identifica al portador del arma como para cuando no. Pero el procedimiento no refiere puntualmente a la situación concreta de un tirador activo y resalta como primera acción la de intentar persuadir al alumno para que entregue el arma. Si lo hace, entonces se debe llamar a la policía para que se la lleven. Si no lo hace, la tarea de la policía será, ante todo, retirársela.

Escuela La Paz alumna La escuela de La Paz en la que una alumna apareció armada. Nicolás Ríos / Diario UNO

En todos los casos, la escuela tiene la obligación de transmitir “calma” y una vez que esté controlada la situación, realizar un abordaje institucional, con profesionales.

¿Y si el portador de un arma apunta, dispara y mata?

El protocolo ante situaciones emergentes establece pasos a seguir a ejecutarse de manera inmediata y simultánea ante casos concretos como el acoso escolar, violencia de género, autolesiones o diferentes episodios de violencia entre alumnos; aunque particularmente no marca una guía “paso a paso” para actuar en caso de un tirador activo.

Sin embargo, teniendo en cuenta los aspectos generales que marca la DGE en el documento para otros casos, los docentes deben tender, como primera medida, a contener a los alumnos para evitar que la situación de violencia continúe.

En este caso, además de pedir al agresor que entregue el arma, el resto de los estudiantes deben ser alejados del foco del problema y resguardados en un lugar seguro.

Como segunda medida, la institución debe llamar al 911 y al servicio de emergencias; y, en caso de que hubiese heridos, brindar primeros auxilios a las víctimas.

El documento sí establece textualmente que la Policía no puede trasladar al alumno agresor. En todo caso, debe permanecer en la escuela acompañado de una autoridad escolar hasta que sean convocados sus padres.

escuela marcelino blanco la paz 2 El operativo que se hizo en La Paz. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Una vez salvada la crisis, comienza la etapa de abordaje, seguimiento de la trayectoria escolar del agresor y los agredidos –si los hubiere- y el apoyo emocional a la comunidad educativa.

La guía general también hace referencia al manejo de la situación con los medios de comunicación. La DGE recomienda a la escuela nombrar un vocero y elaborar un comunicado; siempre evitando detalles innecesarios que puedan revictimizar a los alumnos o vulnerar su identidad.

El protocolo de la “DGE de CABA”

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en vigencia un protocolo de actuación ante la presencia de armas en la escuela apenas un poco más específico que el de Mendoza, pero sí remarca que el equipo directivo debe evitar situaciones de alerta y pánico y que no se debe intervenir físicamente ni requisar a la persona involucrada, ni intentar quitarle el arma.

“Separar preventivamente a la persona presuntamente portadora del arma, si la situación lo permite, sin ejercer violencia ni exponerla públicamente y en un marco de cuidado”; y llamar inmediatamente al 911.

“Solo las fuerzas de seguridad están autorizadas a manipular y retirar armas de fuego”, resalta el documento.

Entre las pautas básicas, recomienda:

Considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada.

como si estuviera cargada. Intentar, de manera tranquila y sin confrontación, que la persona involucrada dirija el arma hacia una superficie segura (por ejemplo, un mueble preferentemente de madera, el piso o una mochila con libros), de modo de evitar su caída y que apunte hacia otras personas.

hacia una superficie segura (por ejemplo, un mueble preferentemente de madera, el piso o una mochila con libros), de modo de evitar su caída y que apunte hacia otras personas. Sugerir que retire el dedo del gatillo.

La masacre de Columbine que transformó las escuelas de Estados Unidos

La masacre de Columbine fue un antes y un después para Estados Unidos que, desde entonces, desarrolló protocolos específicos para tiroteos escolares.

El 20 de abril de 1999 en la Columbine High School, en Littleton, Colorado, dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 compañeros y a un profesor, e hirieron a 24 personas antes de suicidarse.

El suceso marcó un punto de inflexión en la historia de la violencia escolar en un país que solo en 2024 llegó a tener 83 tiroteos entre escuelas y universidades.

Además de contar con instituciones que parecen búnkers, todos los años se realizan simulacros obligatorios en las escuelas y sus protocolos se basan en tres ejes:

El lockdown o encierro: cerrar aulas, trabar puertas, apagar luces.

La evacuación solo si es segura

Y el ocultamiento o la defensa extrema en último caso.

Incluso la Policía tiene planos de los colegios para saber por dónde ingresar ante una situación de violencia extrema como un tiroteo escolar.