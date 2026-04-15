"Tiroteo escolar pronto": la DGE intervino de urgencia por el mensaje que apareció en el baño de una escuela

Padres preocupados por mensaje de tiroteo en una escuela de Las Heras Los padres de alumnos de la escuela de El Algarrobal, en donde apareció la amenaza de tiroteo, acudieron al colegio para saber qué medidas tomarían.

"En la noche del martes empezó a llegar al grupo de Whatsapp de los chicos se empieza a viralizar que había una amenaza de tiroteo en la escuela. Como mamá me preocupé mucho y con otros padres vinimos para que el director nos dé respuestas de qué van a hacer con esto", contó la madre de una alumna del colegio ante las cámaras de El Siete.

Y reclamó: "Como verán, están dictando clases y yo creo que esto no es un juego".

Es que el amenazante mensaje estaba escrito debajo del nombre de Brenton Tarrant, un terrorista australiano que generó un asesinato en masa con el ataque contra dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda el 15 de marzo de 2019.

La sola amenaza activó el terror en esos padres que no olvidan que en septiembre del año pasado una alumna fue armada a un colegio secundario de La Paz, se atrincheró con una pistola 9 milímetros y efectuó varios disparos dentro de la escuela.

Además de esa tremenda situación local, los padres tampoco olvidan el reciente tiroteo en la escuela de Santa Fe en la que murió un adolescente de 13 años al recibir un disparo de escopeta por parte de un atacante de sólo 15 años.

Ahora, tras la amenaza, se haría una pericia caligráfica a los alumnos para tratar de identificar quién fue el o la autora del terrorífico mensaje.

Por la amenza de tiroteo, la DGE activó un protocolo preventivo

Luego de detectar esa amenaza de tiroteo junto a un insulto, desde esa escuela secundaria -el nombre se reserva- dieron parte a la DGE y se activó un protocolo preventivo.

En paralelo se tomaron medidas preventivas con refuerzo policial en la institución, por cualquier situación que pudiera desencadenarse en las próximas horas, atentos a que corrió la versión de que el tiroteo podría ocurrir este jueves.

Según confirmaron a Diario UNO, ya se inició una serie de charlas de concientización con los alumnos y se citó a los padres a una reunión con las autoridades del colegio.

Este miércoles también acudió a la escuela la titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) Carina Ganam, para brindarle acompañamiento a la comunidad.

"Estamos tratando de identificar en qué turno y en qué modalidad se escribió eso en un baño. Una vez que lo podamos confirmar nos interesa trabajar con esos alumnos. Queremos abordar estas problemáticas y las señales de alerta y, eventualmente si detectamos una problemática, derivarlo a quien corresponda", adelantó Ganam.

La funcionaria de la DGE sumó que en los próximos dos días personal de la Dirección de Acompañamiento Escolar atenderá a los padres de esa comunidad escolar que lo requirieran.