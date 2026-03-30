Un adolescente de 15 años acudió a su escuela portando una escopeta adentro de una funda de guitarra y mató a tiros a un compañero en la mañana de este lunes. Además de la víctima fatal del crimen, otros dos menores resultaron heridos en el tiroteo que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe.
Un alumno mató a tiros a un compañero en el patio de una escuela de Santa Fe y hay varios heridos
El adolescente, de 15 años, entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno, cometió el crimen y también hirió a otros dos menores
Alrededor, el resto de los estudiantes huyeron despavoridos y hay reportes de que algunos tuvieron que romper los vidrios del establecimiento para escapar del tirador.
Tiroteo en una escuela de Santa Fe: cómo es el chico que disparó
Según la primera información policial, el alumno entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal cuando los chicos estaban formados, a punto de entrar a clases.
Conforme a la información preliminar que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a tirar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. Alrededor, todo eran corridas y gritos.
Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.
Aquí, el testimonio de María, una chica que estuvo allí:
“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron las autoridades de Santa Fe.
"Tenemos muchos chicos con ataques de pánico", admitió por su parte y tras el suceso Carolina Morell, coordinadora de Educación de la escuela donde se produjo el tiroteo. "Era un chico sin problemáticas -añadió la profesional-; un buen alumno responsable y atento. Nada anticipaba que pudiera ocurrir esto".
El muchacho fue detenido por la Policía. La escuela ubicada sobre calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal, fue evacuada de inmediato y toda la zona fue acordonada.
El chico es inimputable
A pesar de que los recientes cambios en la legislación bajaron la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina, el joven que ingresó a tiros en la escuela de Santa Fe es inimputable de acuerdo a la normativa vigente, ya que la Nación estableció un plazo de 180 días para que las provincias adapten sus estructuras, creen los juzgados especializados y acondicionen los centros de alojamiento de menores.
Para mitigar las críticas de la oposición y de algunos gobernadores sobre la carga operativa que esto implica, el gobierno nacional se comprometió a destinar más de $23.700 millones para la implementación del sistema y la adecuación de infraestructuras en las provincias.