Un alumno mató a tiros a un compañero en el patio de una escuela de Santa Fe y hay varios heridos

Conforme a la información preliminar que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a tirar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. Alrededor, todo eran corridas y gritos.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.

Aquí, el testimonio de María, una chica que estuvo allí:

Embed - CONMOCIÓN EN SANTA FE: MATÓ A UN COMPAÑERO EN EL COLEGIO: "Disparó en el momento de la bandera"

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron las autoridades de Santa Fe.

"Tenemos muchos chicos con ataques de pánico", admitió por su parte y tras el suceso Carolina Morell, coordinadora de Educación de la escuela donde se produjo el tiroteo. "Era un chico sin problemáticas -añadió la profesional-; un buen alumno responsable y atento. Nada anticipaba que pudiera ocurrir esto".

El muchacho fue detenido por la Policía. La escuela ubicada sobre calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal, fue evacuada de inmediato y toda la zona fue acordonada.

El chico es inimputable

A pesar de que los recientes cambios en la legislación bajaron la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina, el joven que ingresó a tiros en la escuela de Santa Fe es inimputable de acuerdo a la normativa vigente, ya que la Nación estableció un plazo de 180 días para que las provincias adapten sus estructuras, creen los juzgados especializados y acondicionen los centros de alojamiento de menores.

Para mitigar las críticas de la oposición y de algunos gobernadores sobre la carga operativa que esto implica, el gobierno nacional se comprometió a destinar más de $23.700 millones para la implementación del sistema y la adecuación de infraestructuras en las provincias.