Quién es el alumno que entró a una escuela con una escopeta en Santa Fe y mató a un compañero

Tras descargar el arma en medio del patio, el joven fue rápidamente reducido y detenido dentro del mismo edificio escolar. Quedó a disposición de la Justicia de Menores, que ahora deberá evaluar su situación procesal y psicológica.

Para sus compañeros y el entorno escolar, el estupor es absoluto. Quienes comparten el día a día con el presunto homicida no logran asimilar el desenlace. > "Era un chico tranquilo, nunca vimos nada raro en él", relataron algunos de sus compañeros en medio del shock, sorprendidos por un nivel de violencia extrema que nadie en la institución supo anticipar.

Hasta el momento, no han trascendido reportes oficiales sobre conflictos previos graves, situaciones de acoso escolar (bullying) o amenazas que pudieran haber funcionado como señales de alerta. El adolescente logró introducir el arma oculta en su mochila y esperó al momento de mayor concentración de alumnos para ejecutar el ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mariogaloppo/status/2038571878999007566&partner=&hide_thread=false San Cristóbal. Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta mañana un alumno de primer año mató a otros a balazos dentro del establecimiento. pic.twitter.com/gYsEyBacZQ — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 30, 2026

Las víctimas y la investigación en Santa Fe

El saldo del crimen refleja la gravedad del hecho. La víctima fatal es un estudiante de primer año de apenas 13 años, quien perdió la vida en el lugar casi de manera instantánea.Además, las perdigonadas alcanzaron a otros dos menores, de 13 y 15 años.

La peor parte se la llevó uno de ellos, que debió ser trasladado de urgencia en "código rojo" hacia el hospital de la ciudad de Rafaela, en estado crítico, con heridas en la cara y el cuello.

El segundo herido presenta lesiones de menor gravedad y fue derivado a un centro de salud local.La investigación se centra ahora en el entorno familiar del agresor.

Los fiscales buscan determinar de quién es el arma utilizada (y si estaba registrada legalmente), cómo el menor tuvo acceso a ella y cuáles fueron los motivos íntimos que lo empujaron a abrir fuego contra sus propios compañeros, marcando a fuego a toda la comunidad de San Cristóbal.