Un video del crimen de pocos segundos se volvió la pieza central de una investigación que conmueve a la provincia de Santa Fe. En las imágenes, que ya circulan con fuerza en redes sociales y portales de noticias, se observa el instante preciso en el que un chico que ingresa a una escuela secundaria, matando a un compañero.
Video del crimen: el momento exacto donde un alumno ingresó a los tiros a una escuela y mató a un compañero
El aberrante crimen tiene como protagonista a un alumno de una escuela de Santa Fe, que ingresó a los tiros y ocasionó una muerte
Se supo que el agresor tiene 15 años y la víctima fatal, que recibió un disparo letal con una escopeta, tenía 13.
Crimen en Santa Fe: el cronómetro del terror
En el video se puede ver cómo el atacante, aparentemente un alumno o exalumno del establecimiento, cruza el acceso principal sin mediar palabra. En cuestión de segundos, extrae un arma de fuego y comienza a disparar de manera indiscriminada.
Los puntos clave del video:
- La irrupción: el joven ingresa con determinación, aprovechando el movimiento habitual del cambio de turno o ingreso.
- La reacción: se observa el desbande inmediato de quienes estaban en el hall central, buscando refugio en aulas y oficinas.
- La huida: tras efectuar los disparos, el agresor es reducido, dejando tras de sí un clima de extrema conmoción.
Crimen en Santa Fe
Este nuevo episodio de violencia escolar no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una escalada de inseguridad que viene golpeando a las instituciones educativas santafesinas. El video funciona como una prueba irrefutable de la falta de protocolos de seguridad efectivos y del nivel de exposición que sufren los menores dentro de las aulas.
"No se puede estudiar con miedo. Lo que muestran las cámaras es una película de terror, pero es nuestra realidad diaria", señalaron fuentes vinculadas a la comunidad educativa tras la difusión de las imágenes.
Investigación en curso por el crimen
Las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad provincial ya cuentan con el video para intentar identificar fehacientemente al tirador y determinar si contó con apoyo externo. Por el momento, la escuela permanece con custodia policial y las clases han sido suspendidas para brindar asistencia psicológica a los testigos directos del ataque.
Hasta ahora, el parte oficial no ha confirmado víctimas fatales, pero la sensación de "tragedia evitada de milagro" sobrevuela cada rincón de la capital santafesina.