Video del crimen: el momento exacto donde un alumno ingresó a los tiros a una escuela y mató a un compañero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariogaloppo/status/2038571878999007566&partner=&hide_thread=false San Cristóbal. Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta mañana un alumno de primer año mató a otros a balazos dentro del establecimiento. pic.twitter.com/gYsEyBacZQ — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 30, 2026

Los puntos clave del video:

La irrupción: el joven ingresa con determinación, aprovechando el movimiento habitual del cambio de turno o ingreso.

La reacción: se observa el desbande inmediato de quienes estaban en el hall central, buscando refugio en aulas y oficinas.

La huida: tras efectuar los disparos, el agresor es reducido, dejando tras de sí un clima de extrema conmoción.

Crimen en Santa Fe

Este nuevo episodio de violencia escolar no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una escalada de inseguridad que viene golpeando a las instituciones educativas santafesinas. El video funciona como una prueba irrefutable de la falta de protocolos de seguridad efectivos y del nivel de exposición que sufren los menores dentro de las aulas.

"No se puede estudiar con miedo. Lo que muestran las cámaras es una película de terror, pero es nuestra realidad diaria", señalaron fuentes vinculadas a la comunidad educativa tras la difusión de las imágenes.

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Investigación en curso por el crimen

Las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad provincial ya cuentan con el video para intentar identificar fehacientemente al tirador y determinar si contó con apoyo externo. Por el momento, la escuela permanece con custodia policial y las clases han sido suspendidas para brindar asistencia psicológica a los testigos directos del ataque.

Hasta ahora, el parte oficial no ha confirmado víctimas fatales, pero la sensación de "tragedia evitada de milagro" sobrevuela cada rincón de la capital santafesina.