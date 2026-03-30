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Santa Fe

Un alumno fue armado a la escuela y cometió el crimen de un compañero

El adolescente entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno, cometió el crimen y también hirió a otros dos menores

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El crimen ocurrió en una escuela de Santa Fe.

El crimen ocurrió en una escuela de Santa Fe.

Un adolescente radicado en Santa Fe acudió a su escuela portando un arma de fuego y mató a tiros a un compañero, en la mañana de este lunes. Además de la víctima fatal del crimen, otros dos menores de edad resultaron heridos.

Según la primera información policial, el crimen ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. El alumno entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno de esa ciudad santafesina.

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Conforme a la información preliminar, el adolescente que cometió el crimen, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

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