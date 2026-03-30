Un alumno fue armado a la escuela y cometió el crimen de un compañero

Según la primera información policial, el crimen ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. El alumno entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno de esa ciudad santafesina.

Embed San Cristóbal. Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta mañana un alumno de primer año mató a otros a balazos dentro del establecimiento. pic.twitter.com/gYsEyBacZQ — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 30, 2026

Conforme a la información preliminar, el adolescente que cometió el crimen, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.