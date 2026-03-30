Un adolescente radicado en Santa Fe acudió a su escuela portando un arma de fuego y mató a tiros a un compañero, en la mañana de este lunes. Además de la víctima fatal del crimen, otros dos menores de edad resultaron heridos.
Santa Fe
Un alumno fue armado a la escuela y cometió el crimen de un compañero
El adolescente entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno, cometió el crimen y también hirió a otros dos menores
Según la primera información policial, el crimen ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. El alumno entró armado a la escuela Normal Mariano Moreno de esa ciudad santafesina.
Conforme a la información preliminar, el adolescente que cometió el crimen, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.