"Había alumnos heridos y rompían vidrios para escapar", el relato tras el ataque en una escuela de Santa Fe

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó sobre el crimen del alumno.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.

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Escalofriante audio de uno de los estudiantes de la escuela del horror en la ciudad de San Cristóbal, #SantaFe, donde un alumno entró armado con una escopeta, mató a un menor de 12 e hirió al menos a cinco personas más. pic.twitter.com/4OG3yw1YKv — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

Alumno agresor en la escuela: quién es el atacante de Santa Fe

De acuerdo a la información preliminar confirmada por fuentes policiales de Santa Fe, el alumno es un adolescente de 15 años que cursa el tercer año en el establecimiento.

Tras descargar el arma en medio del patio, el joven fue rápidamente reducido y detenido dentro del mismo edificio escolar. Quedó a disposición de la Justicia de Menores, que ahora deberá evaluar su situación procesal y psicológica.

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Para sus compañeros y el entorno escolar, el estupor es absoluto. Quienes comparten el día a día con el presunto homicida no logran asimilar el desenlace. > "Era un chico tranquilo, nunca vimos nada raro en él", relataron algunos de sus compañeros en medio del shock, sorprendidos por un nivel de violencia extrema que nadie en la institución supo anticipar.