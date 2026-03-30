"Había alumnos heridos y rompían vidrios para escapar", el relato tras el ataque en una escuela de Santa Fe
Momentos de verdadero horror se vivió en una escuela de Santa Fe, donde un alumno mató a un compañero e hirió a otros
Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.
“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años.
“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó sobre el crimen del alumno.
En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.
Alumno agresor en la escuela: quién es el atacante de Santa Fe
De acuerdo a la información preliminar confirmada por fuentes policiales de Santa Fe, el alumno es un adolescente de 15 años que cursa el tercer año en el establecimiento.
Tras descargar el arma en medio del patio, el joven fue rápidamente reducido y detenido dentro del mismo edificio escolar. Quedó a disposición de la Justicia de Menores, que ahora deberá evaluar su situación procesal y psicológica.
Para sus compañeros y el entorno escolar, el estupor es absoluto. Quienes comparten el día a día con el presunto homicida no logran asimilar el desenlace. > "Era un chico tranquilo, nunca vimos nada raro en él", relataron algunos de sus compañeros en medio del shock, sorprendidos por un nivel de violencia extrema que nadie en la institución supo anticipar.