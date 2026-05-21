Es influencer. Subió un video donde hacía una especie de tour villero por Buenos Aires. En las imágenes se lo vio manipulando y hasta disparando un arma de fuego. Eso le generó no sólo una polémica en las redes sociales sino también una causa penal que terminó solucionando tras un pedido de disculpas públicas.
El influencer que hizo un tour villero, disparó un arma y terminó con problemas con la Justicia
El influencer llegó a un acuerdo con la Justicia de pedir disculpas públicas y hacer una millonaria donación para evitar se condenado
El influencer Santiago Motolo recibió una probation en una causa judicial vinculada a la viralización de un video en el que aparecía efectuando disparos con armas de fuego en la Villa 31 de Buenos Aires.
Como parte del acuerdo judicial, Santiago Motolo debió grabar un video de concientización sobre los peligros del uso de armas, contenido que ya fue difundido en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
El video del influencer polémico
La causa fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 11, que intervino luego de que se viralizara una grabación en la que se veía a tres jóvenes manipulando y disparando armas de fuego.
Según pudo determinar la investigación judicial, se logró identificar al influencer como una de las personas que efectuó disparos durante el denominado “tour por la Villa 31” publicado en redes sociales.
Además de grabar y publicar dos videos de prevención, el influencer deberá donar $1 millón al Hospital Garrahan, realizar un taller sobre Comportamiento Ciudadano y cumplir 30 horas de trabajos comunitarios. Los otros dos jóvenes que aparecían en el video también fueron imputados por distintos delitos vinculados a la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la medida apunta a una lógica de justicia restaurativa y remarcaron la importancia de que la reparación del daño se realice a través del mismo medio por el que fue ocasionado, utilizando el alcance del influencer en redes sociales para generar conciencia entre jóvenes.