El influencer que hizo un tour villero, disparó un arma y terminó con problemas con la Justicia

Como parte del acuerdo judicial, Santiago Motolo debió grabar un video de concientización sobre los peligros del uso de armas, contenido que ya fue difundido en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

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Porque el "actor" Santiago Motolo se filmó en la Villa 31 disparando, lo subió a sus redes, y hoy el Ministerio Público Fiscal lo obligó a subir este video. pic.twitter.com/6imoiX1G4h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 20, 2026

El video del influencer polémico

La causa fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 11, que intervino luego de que se viralizara una grabación en la que se veía a tres jóvenes manipulando y disparando armas de fuego.

Según pudo determinar la investigación judicial, se logró identificar al influencer como una de las personas que efectuó disparos durante el denominado “tour por la Villa 31” publicado en redes sociales.

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SANTIAGO MOTOLO DISPARA EN VILLA 31



Actor juvenil de Disney y streamer gatilló al aire con delincuente en barrio porteño.



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Santiago Motolo, de 18 años, conocido por actuar en O11CE de Disney y en El Marginal, fue… pic.twitter.com/Y3P6yx0SDO — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) March 12, 2026

Además de grabar y publicar dos videos de prevención, el influencer deberá donar $1 millón al Hospital Garrahan, realizar un taller sobre Comportamiento Ciudadano y cumplir 30 horas de trabajos comunitarios. Los otros dos jóvenes que aparecían en el video también fueron imputados por distintos delitos vinculados a la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la medida apunta a una lógica de justicia restaurativa y remarcaron la importancia de que la reparación del daño se realice a través del mismo medio por el que fue ocasionado, utilizando el alcance del influencer en redes sociales para generar conciencia entre jóvenes.