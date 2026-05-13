"Nunca dije que con un curso te vas a hacer millonario": las polémicas declaraciones del influencer Tino Mossu

Mossu explicó que no es trader (persona que compra y vende activos financieros en los mercados electrónicos), sino que capacita a las personas en ventas. Según detalló, entrena a sus alumnos en esa habilidad, y los conecta con empresas de México, Estados Unidos y otros países. En conclusión, el joven vende un curso que prepara para vender cursos.

Además, respondió ante dudas sobre supuestos esquemas piramidales: "La realidad es que no, en mi caso no. No conozco a otro que haga algo pirámide. Yo sé que de afuera parece un: 'Uy, es una piramide'. Después, si te metés adentro, no".

El influencer aclaró que usa mensajes filosos como parte de su estrategia de comunicación para captar la atención. Recurre a ganchos como frases impactantes (nada más atractivo que una promesa de dinero fácil), imágenes, sonidos y otros recursos, en los primeros segundos de sus videos, logrando atraer la atención inmediata de los usuarios.

Uno de sus videos más virales fue aquel en el que afirmaba que "el supermercado es para pobres". Sin embargo, en el desarrollo del contenido aclaraba su idea: una persona con alto poder adquisitivo no suele dedicar tiempo a hacer compras en un supermercado.

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¿Un curso que te hace millonario?

"Tu ingreso no tiene nada que ver con lo que vos le vendes a la gente. Tu actividad principal y tu patrimonio está hecho porque tenes regalías de una empresa y no porque lo que le estás vendiendo a la gente en tu curso", sostuvo Lara López Calvo al cuestionar al influencer.

"Yo nunca le prometo a una persona que se va a hacer millonario. Yo nunca le prometo cifras locas. Yo les digo mi mejor mes como closer (de ventas) fueron 6.700 dólares", dijo Mossu, por lo que la periodista le señaló que él también obtiene ingresos por otras actividades, a lo que el influencer le respondió que él vende ser closer de ventas.

Tino Mossu Tino Mossu fue a Infobae a la Tarde. Imagen: Infobae.

Un closer de ventas es la persona que se encarga de cerrar la venta final con un cliente, es decir, hablar con alguien que ya está interesado en un producto o servicio y convencerlo de tomar la decisión de compra.

Fuente: Infobae.