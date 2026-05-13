La localidad de Caseros, Provincia de Buenos Aires, fue testigo de un preocupante accidente. Dos adolescentes de 14 años que iban en motocicleta perdieron el control del vehículo y atravesaron la vidriera de una tienda de lencería y estética.
Sin casco y a toda velocidad: adolescentes de 14 años atravesaron una vidriera en moto y quedaron filmadas
Dos adolescentes de 14 años sufrieron un aparatoso accidente al perder el control de la moto en la que se desplazaban. El video del momento
Las cámaras de seguridad del local registraron el suceso, que tuvo lugar el domingo por la tarde en la calle Puan al 3000. Las dos jóvenes recibieron golpes, pero no resultaron heridas gravemente a pesar de lo aparatoso del incidente
Un accidente grabado
El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30, cuando ambas menores se desplazaban en moto y, por razones que aún están siendo investigadas, entraron directamente al interior del establecimiento después de romper la vidriera.
El video evidencia la velocidad a la que iban las chicas al momento del impacto contra la parte frontal del local, así como su recorrido por varios metros dentro de este. De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, ninguna de las dos portaba casco.
De manera fortuita, en ese momento no había clientes dentro del comercio. "No entiendo cómo hicieron para meterse así. Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto", explicó la propietaria de la tienda.
Un accidente con suerte
Los vecinos de la cuadra se acercaron después del accidente para ayudar a las niñas hasta que llegaron el SAME y los oficiales de policía. Fuentes del operativo aseguraron que las dos estaban conscientes y no tenían heridas graves.
El comercio fue el más afectado: no solo se dañó la vitrina, sino también los muebles, el mostrador y las estanterías.
La fiscalía de turno asumió la investigación y empezó a tomar declaración a testigos, así como a reunir grabaciones de las cámaras de seguridad del área para averiguar qué llevó al accidente.