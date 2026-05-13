Sin casco y a toda velocidad: adolescentes de 14 años atravesaron una vidriera en moto y quedaron filmadas

El video evidencia la velocidad a la que iban las chicas al momento del impacto contra la parte frontal del local, así como su recorrido por varios metros dentro de este. De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, ninguna de las dos portaba casco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abrilcba_/status/2054563302064136504&partner=&hide_thread=false Una chica de 14 años estrelló la moto contra un local de estética en Caseros. No tenian ni casco. Escaparon del lugar. pic.twitter.com/1c97peiAa9 — Abril (@abrilcba_) May 13, 2026

De manera fortuita, en ese momento no había clientes dentro del comercio. "No entiendo cómo hicieron para meterse así. Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto", explicó la propietaria de la tienda.

Un accidente con suerte

choque moto Las protagonistas del aparatoso accidente no sufrieron heridas de consideración, y pudieron ponerse de pie de manera casi instantánea, ante la mirada atónita de la dueña del local. Imagen: captura de pantalla

Los vecinos de la cuadra se acercaron después del accidente para ayudar a las niñas hasta que llegaron el SAME y los oficiales de policía. Fuentes del operativo aseguraron que las dos estaban conscientes y no tenían heridas graves.

El comercio fue el más afectado: no solo se dañó la vitrina, sino también los muebles, el mostrador y las estanterías.

La fiscalía de turno asumió la investigación y empezó a tomar declaración a testigos, así como a reunir grabaciones de las cámaras de seguridad del área para averiguar qué llevó al accidente.