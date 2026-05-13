Pusieron fecha para las obras del Acueducto Oeste que ampliará el sistema de agua potable en Tupungato

Firma de contrato para obras del Acueducto Oeste en Tupungato - agua potable - Gustavo Aguilera La empresa San Guillermo S.A. realizará las obras para mejorar el sistema de agua potable en una zona de Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Durante la firma del contrato, el jefe comunal destacó la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo futuro de Tupungato. “Para nosotros es una fecha muy importante. Hicimos la licitación, se presentaron oferentes, se realizaron todas las evaluaciones y finalmente se adjudicó la obra. Comenzamos este máster plan de 25 años”, expresó Aguilera.

De acuerdo con lo informado por el director de Agua y Saneamiento municipal, Marcelo Alonso, el proyecto contempla la perforación de un nuevo pozo en tierras de Atamisque y la construcción de un acueducto de 6 kilómetros de extensión con cañerías de 160 milímetros de diámetro.

Tupungato mejora el servicio de agua potable

Durante la apertura de sobres de la licitación, en febrero pasado, el gobernador Alfredo Cornejo había expresado que "los recursos son escasos, pero en este caso Tupungato reunió los requisitos necesarios para acceder a estos fondos, siendo uno de los pocos departamentos que asume el servicio de agua potable como operador, una función que en otros puntos de la provincia cumple AySAM u otras cooperativas".

La obra adjudicada que iniciará sus trabajos el mes que viene contempla a su vez la ejecución de empalmes y extensiones hacia distintos sectores de San José y Villa Bastías con el objetivo de mejorar la presión y el caudal de agua en los barrios que hoy presentan dificultades en el servicio.

Gustavo Aguilera, Alfredo Cornejo y Marité Baduí El gobernador encabezó en febrero la apertura de sobres de la licitación en Tupungato.

También se incorporarán válvulas reguladoras de presión y medidores de caudal para optimizar la distribución y garantizar una prestación más eficiente y equilibrada para todos los vecinos.

El plazo previsto para la ejecución completa es de 12 meses, aunque desde el municipio de Tupungato indicaron que ya trabajan junto a la empresa para acelerar los tiempos y lograr que las mejoras lleguen lo antes posible a la comunidad.