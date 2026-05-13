Pusieron fecha para las obras del Acueducto Oeste que ampliará el sistema de agua potable en Tupungato

La Municipalidad de Tupungato concretó la firma del contrato para ejecutar el Acueducto Oeste, una obra clave para ampliar el sistema de provisión y distribución de agua potable en la Cuenca San José – Villa Bastías. La adjudicación fue otorgada a la empresa San Guillermo S.A., luego del proceso licitatorio iniciado en febrero y de la evaluación técnica y administrativa de las propuestas presentadas.
El acuerdo fue rubricado esta semana por el intendente Gustavo Aguilera en su despacho municipal. Según se informó, el inicio de los trabajos fue fijado para el próximo 1 de junio, mientras que durante las próximas semanas la empresa avanzará con las mediciones iniciales y la instalación del obrador.
La obra representa una inversión de $2.086.665.581,70 provenientes de los fondos de resarcimiento provincial y apunta a fortalecer la infraestructura hídrica del departamento, acompañando el crecimiento urbano y mejorando el abastecimiento de agua potable tanto en zonas urbanas como rurales.
Durante la firma del contrato, el jefe comunal destacó la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo futuro de Tupungato. “Para nosotros es una fecha muy importante. Hicimos la licitación, se presentaron oferentes, se realizaron todas las evaluaciones y finalmente se adjudicó la obra. Comenzamos este máster plan de 25 años”, expresó Aguilera.
De acuerdo con lo informado por el director de Agua y Saneamiento municipal, Marcelo Alonso, el proyecto contempla la perforación de un nuevo pozo en tierras de Atamisque y la construcción de un acueducto de 6 kilómetros de extensión con cañerías de 160 milímetros de diámetro.
Tupungato mejora el servicio de agua potable
Durante la apertura de sobres de la licitación, en febrero pasado, el gobernador Alfredo Cornejo había expresado que "los recursos son escasos, pero en este caso Tupungato reunió los requisitos necesarios para acceder a estos fondos, siendo uno de los pocos departamentos que asume el servicio de agua potable como operador, una función que en otros puntos de la provincia cumple AySAM u otras cooperativas".
La obra adjudicada que iniciará sus trabajos el mes que viene contempla a su vez la ejecución de empalmes y extensiones hacia distintos sectores de San José y Villa Bastías con el objetivo de mejorar la presión y el caudal de agua en los barrios que hoy presentan dificultades en el servicio.
También se incorporarán válvulas reguladoras de presión y medidores de caudal para optimizar la distribución y garantizar una prestación más eficiente y equilibrada para todos los vecinos.
El plazo previsto para la ejecución completa es de 12 meses, aunque desde el municipio de Tupungato indicaron que ya trabajan junto a la empresa para acelerar los tiempos y lograr que las mejoras lleguen lo antes posible a la comunidad.