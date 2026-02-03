Con la apertura de sobres de la licitación, Tupungato avanza en obras de agua potable con inversión provincial para beneficiar a San José, Villa Bastías y el Acueducto Oeste. El acto se llevó a cabo el último viernes en el Hotel Turismo Tupungato y se presentaron 9 oferentes.
La jornada legal estuvo encabezada por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, Marité Badui.
El discurso del Gobernador Alfredo Cornejo
En su palabra el Gobernador señaló que existía una fuerte expectativa por la apertura de los 9 sobres presentados para la Ampliación del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable en Tupungato Cuenca San José- Villa Bastías- Acueducto Oeste, y su discurso giró en torno a tres ejes centrales.
En primer lugar, destacó la decisión de invertir 1.023 millones de dólares en infraestructura, recordando que la provincia recibió fondos nacionales en dos oportunidades: en la década del 90, con un ingreso de 600 millones de dólares en créditos para el sector público y privado, y una segunda instancia durante su primer mandato, cuyos recursos hoy se destinan a infraestructura con repago, asignando un porcentaje a agua y cloacas y más del 50% a obras viales.
Asimismo, remarcó que los recursos son escasos, pero en este caso Tupungato reunió los requisitos necesarios para acceder a estos fondos, siendo uno de los pocos departamentos que asume el servicio de agua potable como operador, una función que en otros puntos de la provincia cumple AySAM u otras cooperativas.
Como segundo eje, hizo hincapié en la micromedición del agua en cuencas, acueductos y en el consumo residencial e industrial, subrayando que medir el recurso permitirá cuantificar su uso y pagar lo que corresponde, promoviendo un consumo responsable.
Finalmente, señaló que actualmente las empresas compiten respondiendo a pliegos de agua, cloacas y electricidad, y que el Gobierno provincial impulsa una distribución geográfica de las obras, con el objetivo de que las inversiones tengan impacto social en todo el territorio provincial.
El intendente de Tupungato remarcó la importancia de la obra
Por su parte, el Intendente Gustavo Aguilera destacó el carácter histórico de la obra para Tupungato y el rol del Municipio como operador del servicio de agua potable, una responsabilidad que pocos departamentos de la provincia asumen de manera directa.
Subrayó que se trata de una política pública pensada a largo plazo, orientada a garantizar el abastecimiento de agua y acompañar el crecimiento urbano y productivo del departamento.
Además, agradeció al Honorable Concejo Deliberante por la aprobación de los fondos necesarios y al Gobernador Alfredo Cornejo por la decisión de federalizar la inversión en infraestructura.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a cuidar el recurso hídrico y a utilizar el agua de manera responsable, remarcando que se trata de una obra estratégica que marcará el desarrollo de Tupungato en las próximas décadas.
La Subsecretaria Badui explicó que la obra se ejecutará con fondos resarcitorios provinciales provenientes del proyecto Portezuelo del Viento, una obra hidroeléctrica que no se concretó debido a desacuerdos entre el Gobierno de La Pampa y el Gobierno Nacional durante la gestión del presidente Alberto Fernández; sobre ello en ronda de medios el Gobernador señaló que se trata de un proyecto que podría retomarse en el futuro.
Información del Pliego Provisorio Acueducto Centro I
- Ejecución de Perforación + Obra Civil y Equipamiento electromecánico de una Nueva Fuente de provisión de Agua Potable.
- Reserva de agua y sistema de distribución
- Acueducto de Distribución
- Conexiones domiciliarias
- Válvulas Reguladoras de Presión
- Adecuación de Obra de Toma
- Obras complementarias
La empresa adjudicataria será responsable de:
- Elaborar proyecto ejecutivo de la totalidad de las instalaciones a desarrollar.
- Gestión de aprobación de la documentación técnica ante el Municipio siguiendo lineamientos de la normas exigidas.
- Ejecución de las obras según los planos y especificaciones técnicas.
- Solicitud de Inspecciones.
- Gestión y ejecución de obras de provisión de energía eléctrica en perforación y en los puntos de medición y sensores de control si correspondiese.
- Gestión de permisos y servidumbres necesarias para la ejecución.
- Garantizar la calidad de materiales y cumplimiento de normativas IRAM, CIRSOC y AYSAM.
- Implementación de medidas de higiene y seguridad.
- Desarrollar las Pruebas hidráulicas y pruebas de funcionamiento de las instalaciones, previo a su puesta en marcha.
- Elaboración de Planos Conforme y presentaciones finales requeridos al prestador del Servicio.