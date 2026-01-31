El gobernador Alfredo Cornejo recibió en Casa de Gobierno a la docente platense Adriana Geymonat, conocida como “la dama de la Cordillera” por su extensa travesía recorriendo los pasos históricos de la Cordillera de los Andes en homenaje a José de San Martín. El encuentro incluyó un intercambio de símbolos que tuvo un fuerte componente emotivo para ambas partes.
Cornejo recibió a "la dama de la Cordillera" y destacó el intercambio de símbolos sanmartinianos
A través de una publicación en X, el gobernador mostró partes del emotivo encuentro con la docente que recorrió las 6 rutas de San Martín por América
Geymonat le entregó a Cornejo la bandera que la acompañó en sus recorridos por los seis pasos sanmartinianos y el gobernador respondió obsequiándole un poncho similar al que usó el Libertador. Durante el diálogo, la docente compartió cómo afrontó el desafío de seguir las huellas de San Martín y qué significó para ella vivir esa experiencia de manera tan personal.
Cornejo y el intercambio de símbolos sanmartinianos
El recibimiento en Casa de Gobierno se centró en la conversación entre Cornejo y Geymonat sobre su travesía histórica y el valor del legado sanmartiniano. Según publicó el gobernador en sus redes sociales, la reunión fue emotiva y permitió “escuchar su historia, recibir la bandera que la acompañó en cada travesía y reconocer su aporte a la memoria y los valores que nos unen como mendocinos y como argentinos”.
Más allá de la foto institucional, el momento más destacado fue el intercambio simbólico: la docente le regaló a Cornejo la bandera con la que realizó sus recorridos a través de los Andes, y el gobernador, en un gesto de reconocimiento, le entregó un poncho inspirado en el que usó San Martín en sus campañas. Ese diálogo marcó la pauta del encuentro, en el que Geymonat relató los detalles y sensaciones que atravesó en sus viajes.
La historia de la docente que siguió los pasos de San Martín
Adriana Geymonat, docente de La Plata, ha dedicado años a seguir las rutas históricas que recorrió José de San Martín y su Ejército Libertador en América. A lo largo de más de seis años, cruzó la Cordillera de los Andes por los seis pasos utilizados originalmente, visitó sitios emblemáticos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, y recreó parte de la gesta libertadora con una mezcla de investigación, viaje y vivencia personal.
Su proyecto comenzó en 2017 con el Cruce en el Bicentenario a lomo de mulas y caballos por el Paso de Los Patos, y continuó cada año abordando uno de los seis pasos históricos de la Cordillera de los Andes. En cada etapa, combinó la experiencia física del viaje con la investigación histórica, reuniéndose con comunidades locales, historiadores y referentes que le aportaron contexto y relatos orales a su recorrido.
A lo largo de estos años, Geymonat obtuvo varios reconocimientos: fue declarada “Maestra Sanmartiniana”, la primera mujer civil nombrada Granadera Honorífica del Escuadrón de Granaderos del General San Martín, y fue distinguida como “Vecina Destacada” por el Concejo Deliberante de La Plata, entre otros honores.
La docente continúa proyectando nuevas etapas de su proyecto, con la intención de seguir las huellas de San Martín en Europa, recorriendo los lugares vinculados con los años finales de la vida del Libertador.