Cornejo recibió a "la dama de la Cordillera" y destacó el intercambio de símbolos sanmartinianos

Más allá de la foto institucional, el momento más destacado fue el intercambio simbólico: la docente le regaló a Cornejo la bandera con la que realizó sus recorridos a través de los Andes, y el gobernador, en un gesto de reconocimiento, le entregó un poncho inspirado en el que usó San Martín en sus campañas. Ese diálogo marcó la pauta del encuentro, en el que Geymonat relató los detalles y sensaciones que atravesó en sus viajes.

La historia de la docente que siguió los pasos de San Martín

Adriana Geymonat rutas sanmartinianas Algunas postales de la docente Adriana Geymonat durante su aventura histórica: seguir los pasos del General San Martín por América.

Adriana Geymonat, docente de La Plata, ha dedicado años a seguir las rutas históricas que recorrió José de San Martín y su Ejército Libertador en América. A lo largo de más de seis años, cruzó la Cordillera de los Andes por los seis pasos utilizados originalmente, visitó sitios emblemáticos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, y recreó parte de la gesta libertadora con una mezcla de investigación, viaje y vivencia personal.

Su proyecto comenzó en 2017 con el Cruce en el Bicentenario a lomo de mulas y caballos por el Paso de Los Patos, y continuó cada año abordando uno de los seis pasos históricos de la Cordillera de los Andes. En cada etapa, combinó la experiencia física del viaje con la investigación histórica, reuniéndose con comunidades locales, historiadores y referentes que le aportaron contexto y relatos orales a su recorrido.

A lo largo de estos años, Geymonat obtuvo varios reconocimientos: fue declarada “Maestra Sanmartiniana”, la primera mujer civil nombrada Granadera Honorífica del Escuadrón de Granaderos del General San Martín, y fue distinguida como “Vecina Destacada” por el Concejo Deliberante de La Plata, entre otros honores.

La docente continúa proyectando nuevas etapas de su proyecto, con la intención de seguir las huellas de San Martín en Europa, recorriendo los lugares vinculados con los años finales de la vida del Libertador.