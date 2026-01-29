Diputado radical elogió la gestión de Alfredo Cornejo y la diferenció del "descontrol" en Córdoba

El cordobés enumeró lo que consideró como logros del gobierno de Mendoza y trazó un parangón con lo que sucede en Córdoba, con duras críticas a su gobernador Llaryora con quien aspira a competir en las elecciones 2027 en las que el actual mandatario irá por la reelección.

Días atrás, en una entrevista con el portal Letra P, de Loredo expresó: "El peor candidato que puede tener Martín Llaryor enfrente, soy yo".

De su visita a Cornejo, el legislador de la Docta contó: "En Mendoza compartí un almuerzo con el gobernador Alfredo Cornejo con quien coincidimos en los desafíos que debe encarar Argentina en los tiempos que vienen"

La gestión de Cornejo combina responsabilidad fiscal con un Estado que enfrenta los problemas reales y los resuelve, en educación, en seguridad y en obras. Además, dio un paso importante en la diversificación de su matriz con el incipiente desarrollo minero

Y de inmediato hizo la comparación: "Mendoza tiene 7 ministros; en Córdoba hay 12 ministros, más otras dos camufladas como secretarias pero manteniendo el rango de ministras, y una multiplicidad de agencias que dicen haber reducido pero fue puro verso".

martin llaryora Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. Foto: X de Martín Llaryora

Y siguió: "En Mendoza hay responsabilidad fiscal; en Córdoba irresponsabilidad y asfixia a los contribuyentes. En Mendoza hay bienes públicos de calidad; en Córdoba la educación y la salud están deterioradas como nunca y la inseguridad, descontrolada".

"El proceso de estabilización económica es la condición central para que nuestro país despegue definitivamente. Por ello seguiremos apoyando las reformas para alcanzar un capitalismo moderno que rompa las asimetrías sociales del país, a partir de la competencia y de contar con un sector privado pujante que cree empleo y aumente nuestras exportaciones", cerró el diputado nacional cordobés.