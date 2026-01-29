Aunque para las elecciones 2027 falta más de un año algunos dirigentes ya están en modo campaña. Es el caso del diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo. Curiosamente Mendoza fue la sede de uno de los capítulos de este inicio tan anticipado de acciones proselitistas con la visita del jefe de bloque de la UCR en la Cámara Baja al gobernador Alfredo Cornejo.
Diputado radical elogió la gestión de Alfredo Cornejo y la diferenció del "descontrol" en Córdoba
El diputado nacional cordobés Rodrigo de Loredo visitó a Alfredo Cornejo y destacó sus logros. Aprovechó para cuestionar al gobernador cordobés Martín Llaryora
Tras ese encuentro, De Loredo publicó un resumen en sus redes sociales en el que elogió la gestión de Cornejo y la comparó con la administración de su provincia, a cargo de Martín Llaryora, de extracción peronista.
Rodrigo de Loredo estuvo esta semana en Mendoza y almorzó con Alfredo Cornejo de quien, dijo, lo unen grandes coincidencias.
El cordobés enumeró lo que consideró como logros del gobierno de Mendoza y trazó un parangón con lo que sucede en Córdoba, con duras críticas a su gobernador Llaryora con quien aspira a competir en las elecciones 2027 en las que el actual mandatario irá por la reelección.
Días atrás, en una entrevista con el portal Letra P, de Loredo expresó: "El peor candidato que puede tener Martín Llaryor enfrente, soy yo".
De su visita a Cornejo, el legislador de la Docta contó: "En Mendoza compartí un almuerzo con el gobernador Alfredo Cornejo con quien coincidimos en los desafíos que debe encarar Argentina en los tiempos que vienen"
Y de inmediato hizo la comparación: "Mendoza tiene 7 ministros; en Córdoba hay 12 ministros, más otras dos camufladas como secretarias pero manteniendo el rango de ministras, y una multiplicidad de agencias que dicen haber reducido pero fue puro verso".
Y siguió: "En Mendoza hay responsabilidad fiscal; en Córdoba irresponsabilidad y asfixia a los contribuyentes. En Mendoza hay bienes públicos de calidad; en Córdoba la educación y la salud están deterioradas como nunca y la inseguridad, descontrolada".
"El proceso de estabilización económica es la condición central para que nuestro país despegue definitivamente. Por ello seguiremos apoyando las reformas para alcanzar un capitalismo moderno que rompa las asimetrías sociales del país, a partir de la competencia y de contar con un sector privado pujante que cree empleo y aumente nuestras exportaciones", cerró el diputado nacional cordobés.