La Justicia de Miami redujo los cargos contra los mendocinos acusados de robo y postergó la audiencia

mendocinos detenidos en miami La Justicia de Estados Unidos difundió la imagen de las audiencias de acusación a los 5 mendocinos que fueron detenidos por robo en Miami.

La acusación contra los mendocinos en Miami

Las acusaciones por delitos graves (felonies) pasaron a ser por delitos menores (misdemeanors) mediante un proceso de transferencia a la Corte del Condado conocido en la Justicia de Estados Unidos como Bind Down.

Moya, Rúa y Zuluaga-Arenas estaban acusados originalmente por delitos relacionados con robos de mayor escala como formar parte de una organización para defraudar y robo de entre 750 y 5.000 dólares. Además, Rúa tenía un cargo adicional por hurto menor.

Este jueves, la acusación se redujo. Ahora, los 3 están acusados de tres cargos de hurto menor (Petit Theft) por montos de entre 100 y 750 dólares.

Puntualmente, según la acusación que figura formalmente ante la Justicia de Miami, están acusados de intentar obtener ilegalmente mercadería de los locales de Columbia, North Face y Burlington.

mendocinos detenidos dolphin mall miami 3 Los delitos que se investigan fueron presuntamente cometidos en el Dolphin Mall de Miami.

Los otros 2 mendocinos acusados, Xiccato y Aparo-Orlando, estaban procesados por organización criminal para defraudar, robo minorista de más de 750 dólares y robo de 20 artículos durante más de 30 días.

La investigación llevó a la fiscalía a reducir sus cargos a hurto menor de segundo grado.

En estos casos, la acusación es por quedarse con mercadería y ropa de las tiendas Tommy Hilfiger y Columbia.

La defensa de los mendocinos acusados en Miami

"Ninguno de nosotros robó ni acá ni fuera del país. No tengo ninguna causa judicial en Argentina ni fuera, ni tampoco fui deportado", dijeron a radio Nihuil al regresar de Miami Juan Pablo Rúa y Juan Manuel Zuloaga.

"No tienen nada que ver con una organización criminal, esa es una estigmatización injusta y es grave la persecución mediática", expresó en su momento el abogado. "Son 5 personas en un mall con valijas que fueron a comprar y se dividieron", como hacen muchos que van a hacer compras a Miami.

"Nosotros quisimos dar la cara y hablar para explicar que no somos ladrones, somos gente de bien, trabajadores. Muchos nos conocen y pueden dar fe de eso", remarcó Zuloaga.

mendocinos detenidos miami con abogado roberto castillo Los mendocinos Juan Manuel Zuloaga y Juan Pablo Rúa acompañados de su abogado Roberto Castillo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El problema de los mendocinos en Miami

Según reconstruyeron los protagonistas al volver de Estados Unidos, los 5 mendocinos forman parte de un grupo de amigos que se separó dentro del Dolphin Mall para hacer las compras.

Para deshacerse de las bolsas y cajas y ocupar menos espacio, llevaban valijas. Pero el problema se desató cuando a Xiccato le sonó una alarma al salir de una tienda y, sin darse cuenta, continuó caminando hasta el patio de comidas donde había acordado encontrarse con el resto de los mendocinos.

Al parecer, la Policía lo siguió y le ordenó detenerse, pero Xiccato, sin comprender, avanzó; por lo que rápidamente se activó el protocolo de seguridad. "No entendía lo que me decían porque me hablaban y me hacían preguntas en inglés", explicó en su defensa. "Me desenvolví mal ante la Policía. Fue un problema de idioma", agregó.

El personal de seguridad revisó las valijas de los 5 mendocinos y descubrió que faltaban comprobantes de pago. Rúa detalló que presentaron varios de los tickets, pero algunos no los tenían debido a que habían pagado en efectivo y, al tirar las bolsas, también los perdieron.

La acusación por robo se agravó cuando la Policía detectó que en las maletas había pertenencias de los 5, lo que hizo suponer que se trataba de una "organización criminal para defraudar".

Qué pasará con los mendocinos procesados en Miami

El cambio principal que se conoció este jueves es que la fiscalía decidió no ejercer acción sobre los cargos de esquema organizado para defraudar y, además, reducir los cargos de robo a la categoría de hurto.

Esto implica que los casos serán investigados como delitos menores ante una corte con nuevos jueces. Para conocer la decisión final sobre su situación procesal, los mendocinos fueron citados para marzo.