ANSES: aumento, montos y fechas de pago de jubilados y pensionados en febrero 2026

Los jubilados y pensionados de ANSES recibieron las noticias que tanto esperaban: de cuánto será el aumento en febrero, cuánto van a cobrar y en qué fechas.
A través de una resolución, ANSES blanqueó que el aumento no será del 2,8%, sino que será mayor y dio a conocer cuáles serán los montos que van a recibir los jubilados cuando cobren sus haberes en febrero.
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025
ANSES: cuánto van a cobrar jubilados y pensionados tras el aumento
Con el aumento del 2,85% que dará ANSES y el bono de $70.000, los jubilados y pensionados van a cobrar los siguientes montos en febrero 2026:
- Jubilación mínima: $359.254,35 (se le deben sumar $70.000 más por bono)
- Jubilación máxima: $2.417.441,63
- Prestación Básica Universal: $164.342,47 (Además, se debe agregar el bono de $70.000)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48 (Se debe agregar el bono de $70.000)