Anses actualizó la cifra y definió de cuánto será la jubilación mínima en junio 2026

Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en junio de 2026

Todos los jubilados de Anses y los pensionados van a cobrar con un aumento del 2,58% en junio. En el caso de aquellos que cobran la mínima, también van a recibir un bono de $70.000.

De esta manera, la jubilación mínima en junio será de $403.317,99. A esa cifra se le suma el bono ($70.000) y en junio, los jubilados también cobran el aguinaldo, que es la mitad del mejor de los haberes de los primeros seis meses y que en este caso también es el de junio, por los que cobran menos van a recibir un extra de $201.658.

anses, jubilados

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados

Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo será en la misma fecha en que cobran su prestación principal.

En ese sentido, desde Anses se recordó que el cronograma de pagos se divide en dos partes. Primero cobran los que ganan la mínima y luego el resto, y siempre divididos según la terminación del DNI.

Este es el cronograma de pagos de Anses para jubilados en junio de 2026:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: Martes 9 de junio

DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)

DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio

Jubilados que cobran más que la mínima