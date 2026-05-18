Anses actualizó la cifra y definió de cuánto será la jubilación mínima en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será la jubilación mínima en junio tras aplicarse un nuevo aumento y cuánto es lo que cobrarán los jubilados con menores ingresos tras el pago del bono y del aguinaldo.
Asimismo, desde Anses también se confirmaron las fechas de pago para todos los jubilados y cómo estas se verán afectadas por los feriados que tiene el mes de junio.
Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en junio de 2026
Todos los jubilados de Anses y los pensionados van a cobrar con un aumento del 2,58% en junio. En el caso de aquellos que cobran la mínima, también van a recibir un bono de $70.000.
De esta manera, la jubilación mínima en junio será de $403.317,99. A esa cifra se le suma el bono ($70.000) y en junio, los jubilados también cobran el aguinaldo, que es la mitad del mejor de los haberes de los primeros seis meses y que en este caso también es el de junio, por los que cobran menos van a recibir un extra de $201.658.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados
Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo será en la misma fecha en que cobran su prestación principal.
En ese sentido, desde Anses se recordó que el cronograma de pagos se divide en dos partes. Primero cobran los que ganan la mínima y luego el resto, y siempre divididos según la terminación del DNI.
Este es el cronograma de pagos de Anses para jubilados en junio de 2026:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: Martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)
- DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio
Jubilados que cobran más que la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio